Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,4461 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,3705 руб., максимальный - 13,5385 руб. Было заключено 81930 сделок. Объем торгов составил 150717,04 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,45 руб. за юань.

27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,24 коп. и составил 13,4461 руб.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4237 тыс. баррелей - до 416,779 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1630 тыс. баррелей и составили 223,667 млн... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51267,190 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 893,097 млрд руб., или на...

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Ключевые банки, работающие с российским АПК, по данным на 24 декабря направили на кредитование сезонных полевых работ за истекший период текущего года 1,214 трлн рублей, что на 3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности,... В частности,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,24 коп. и составил 13,4461 руб. Минимальный курс юаня составил 13,3705 руб., максимальный - 13,5385 руб. Было заключено 81930 сделок. Объем торгов составил 150717,04... Минимальный курс юаня составил 13,3705 руб., максимальный - 13,5385 руб. Было заключено 81930 сделок. Объем торгов составил 150717,04...

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Внутренний валовой продукт Латвии в следующем году может вырасти на 2,6%, говорится в подготовленном министерством экономики отчете об экономическом развитии страны за 2024 год. Согласно материалам, размещенным на сайте ведомства, в 2025 году глобальная экономическая... Согласно материалам, размещенным на сайте ведомства, в 2025 году глобальная экономическая... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за выборочной фиксации прибыли игроками после роста, в то время как внешние площадки подают разнополярные сигналы. В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский... В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский... читать дальше

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Министерство финансов Белоруссии сегодня провело дебютное замещение еврооблигаций выпуска "Беларусь-2027" (с погашением 29 июня 2027 года) на государственные облигации выпуска №331, сообщило ведомство. "Государственные облигации выпуска №331 на сумму $240,4 млн... "Государственные облигации выпуска №331 на сумму $240,4 млн... читать дальше

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Китай может увеличить экспорт автомобилей в следующем году до 5,58 млн штук, что на 14% превысит показатель текущего года, прогнозируют аналитики Hua Chuang Securities. При этом по итогам 2024 года ожидается рост поставок за рубеж на 29% после скачка на 58% в прошлом... При этом по итогам 2024 года ожидается рост поставок за рубеж на 29% после скачка на 58% в прошлом... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в пятницу с негативной динамикой в отсутствие значимых новостей и на фоне распродажи на рынке гособлигаций. Трейдеров продолжает беспокоить вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного... Трейдеров продолжает беспокоить вопрос, как корпоративный сектор будет чувствовать себя в условиях более длительного... читать дальше

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Ожидаемый совокупный объем всех морских перевозок транспортной группы FESCO в 2024 году составит более 617 тыс. TEU, что на 18% больше по сравнению с показателем прошлого года, сообщила госкорпорация "Росатом" предварительные итоги работы группы. "Первый год работы... "Первый год работы... читать дальше

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Индия завершает 2024 год с рекордным числом и объемом IPO, согласно оценкам Bloomberg. С начала года по 27 декабря в стране прошли 334 первичных размещения на общую сумму $20,2 млрд. В пятницу в Индии состоялись дебютные торги акциями шести эмитентов. Еще не менее трех... В пятницу в Индии состоялись дебютные торги акциями шести эмитентов. Еще не менее трех... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,14 коп. и составил 13,3323 руб. Минимальный курс юаня составил 13,2005 руб., максимальный - 13,42 руб. Была заключена 75541 сделка. Объем торгов составил 108104,4... Минимальный курс юаня составил 13,2005 руб., максимальный - 13,42 руб. Была заключена 75541 сделка. Объем торгов составил 108104,4...

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ВТБ снизил ставки по вкладам сроком на 3-12 месяцев, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка. "На этой неделе крупные банки понизили ставки по вкладам, отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ, вопреки ожиданиям ее роста. Как мы и говорили, ВТБ принял решение о... "На этой неделе крупные банки понизили ставки по вкладам, отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ, вопреки ожиданиям ее роста. Как мы и говорили, ВТБ принял решение о... читать дальше

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Работники Горьковского автозавода уйдут в плановый корпоративный отпуск с 9 по 19 января включительно, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода. "С 9 по 19 января работникам Горьковского автозавода будет предоставлен плановый корпоративный отпуск. Это... "С 9 по 19 января работникам Горьковского автозавода будет предоставлен плановый корпоративный отпуск. Это... читать дальше

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ЦБ РФ с 28 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8447,77 (+109,12) руб./грамм; на серебро - 95,28 (+1,23) руб./грамм; на платину - 3044,59 (+39,33) руб./грамм; на палладий - 3080,14 (+39,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 105,9522 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 265,25 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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