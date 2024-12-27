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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 28 декабря в размере 105,9522 руб.
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27 декабря 2024 года 17:29

ЦБ РФ установил курс евро с 28 декабря в размере 105,9522 руб.

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27 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 105,9522 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 265,25 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 105,9522 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 265,25 коп.

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