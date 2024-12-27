Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 932,7 млрд руб.

27 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 932,7 млрд руб.

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Постепенная нормализация уровня запасов алмазов и бриллиантов по всей цепочке, от ограночного сектора до ритейла, произойдет в течение ближайших месяцев, ожидает "АЛРОСА". Такой прогноз высказал в беседе с журналистами начальник управления корпоративных финансов АЛРОСА Сергей... читать дальше

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7 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-868 на 9 млрд 670,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,91/104,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи...

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Правительство РФ окажет помощь аграриям Курской области, оказавшимся в сложной ситуации. Меры поддержки обсудили на встрече вице-премьер Дмитрий Патрушев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Как сообщает пресс-служба Патрушева, рассмотрены вопросы... Как сообщает пресс-служба Патрушева, рассмотрены вопросы... читать дальше

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Общее количество жалоб, направленных в Банк России потребителями за январь-октябрь 2024 г. в отношении субъектов страхового дела, снизилось на 28% к уровню аналогичного периода 2023 г. и составило 35,8 тыс., такие данные представил регулятор "Интерфаксу". В том числе... В том числе... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок уверенно растут днем в пятницу. Рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 мск. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading... Рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 мск. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading... читать дальше

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В субботу, 28 декабря, ожидаются погашения по 40 выпускам облигаций на общую сумму 33,51 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В субботу, 28 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 23,23 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Рост производительности труда в американской экономике продолжится в 2025 году, обеспечивая США преимущество над другими ведущими странами, пишет Barron's. Темпы повышения производительности труда в США ускорились в последние годы, благодаря инвестициям компаний,... Темпы повышения производительности труда в США ускорились в последние годы, благодаря инвестициям компаний,... читать дальше

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Т-Банк планирует открыть два филиала в Китае - в Шанхае и Сиане, следует из сообщения кредитной организации. Местонахождение филиалов стало известно из опубликованных изменений в сообщение по итогам заседания совета директоров банка в августе. Тогда банк раскрыл... Тогда банк раскрыл... читать дальше

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Доходность американских государственных облигаций растет сегодня на лучших, чем ожидалось, статданных по рынку труда США. Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 3,8 базисного пункта (б.п.), составив 4,62%. Это максимальная отметка с мая этого... Доходность 10-летних US Treasuries увеличилась в ходе торгов на 3,8 базисного пункта (б.п.), составив 4,62%. Это максимальная отметка с мая этого... читать дальше

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РФ в 2024 году может экспортировать более 700 тыс. тонн мяса и субпродуктов, поставив очередной рекорд. Но на этом фоне увеличится и импорт - до 640 тыс. тонн против 565 тыс. тонн в 2023 году, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В экспорте... В экспорте... читать дальше

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Пересмотр оценки объема китайской экономики за 2023 год слабо повлияет на темпы роста в 2024 году, пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление чиновника Государственного статистического управления (ГСУ) страны. По словам чиновника, предварительные данные о росте экономики... читать дальше

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Фондовые рынки Японии, Китая и Австралии выросли в пятницу, Гонконга и Южной Кореи - снизились. Трейдеры оценивали статданные из Японии и Китая, а также корпоративные новости. Трейдеры оценивали статданные из Японии и Китая, а также корпоративные новости. Японский фондовый индекс Nikkei 225 подскочил на 1,8% к закрытию рынка. Статданные,... Японский фондовый индекс Nikkei 225 подскочил на 1,8% к закрытию рынка. Статданные,... читать дальше

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Стоимость железной руды опустилась до самой низкой отметки за пять недель на статданных из Китая, указавших на сокращение прибыли промпредприятий. Котировки контрактов на руду на бирже в Сингапуре падали в пятницу на 1,8%, до $98,95 за тонну. Это минимум с 19 ноября,... Котировки контрактов на руду на бирже в Сингапуре падали в пятницу на 1,8%, до $98,95 за тонну. Это минимум с 19 ноября,... читать дальше

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Биржевые торги сахаром в РФ с момента их запуска в 2020 году выросли практически в пять раз и в 2024 году составили около 300 тыс. тонн. Запуск биржевого индекса на сахар позволит сделать более прозрачным формирование ценового индикатора на эту продукцию, сообщает ФАС... читать дальше

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