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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3223,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5155,01 млрд руб.
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27 декабря 2024 года 09:28

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3223,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5155,01 млрд руб.

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27 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 декабря составили по Российской Федерации 3223,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2949,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4646,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4343,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 декабря составили 5155,01 млрд руб. против 4651,639679999999 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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