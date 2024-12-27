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Розничные продажи в США в праздничный сезон (с 1 ноября по 24 декабря) были на 3,8% выше, чем годом ранее, говорится в обзоре Mastercard SpendingPulse. Показатель не учитывает продажи автомобилей. Показатель не учитывает продажи автомобилей. Согласно предварительным данным Mastercard, продажи в... Согласно предварительным данным Mastercard, продажи в... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в пятницу. Рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 мск. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные... Рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 мск. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 11,63 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,08 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 25,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Ситуация с продолжением транзита российского через Украину в Европу с 2025 года оказалась более многогранной, чем представлялось ранее. До настоящего времени звучал исключительно отказ Киева от транзита в любом виде. Как сообщил журналистам в четверг президент России Владимир... читать дальше

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Некоторое охлаждение экономики РФ в 2025 году соответствует планам властей, нацеленных на сбалансированный рост, заявил президент Владимир Путин. В этом году ВВП РФ, по официальным прогнозам, вырастет на 3,9-4%, напомнил Путин в беседе с журналистами в четверг. "Мы в... В этом году ВВП РФ, по официальным прогнозам, вырастет на 3,9-4%, напомнил Путин в беседе с журналистами в четверг. "Мы в... читать дальше

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Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам первой сессии после Рождества при низкой активности торгов. Dow Jones завершил торги слабым ростом, S&P 500 и Nasdaq незначительно снизились. Индекс Dow Jones Industrial Average... Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 99,2295 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,30 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 103,2997 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 103,2997 руб. По...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 16:30 16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых... Предварительные данные по запасам на оптовых...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,70 коп. и составил 13,4685 руб. Минимальный курс юаня составил 13,4 руб., максимальный - 13,519 руб. Было заключено 61103 сделки. Объем торгов составил 123861,6 млн... Минимальный курс юаня составил 13,4 руб., максимальный - 13,519 руб. Было заключено 61103 сделки. Объем торгов составил 123861,6 млн...

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"Газпром" начинает новую корпоративную реформу, объединяя многочисленные функции поддержки основного бизнеса в едином центре, сообщил в ходе предновогоднего селекторного совещания председатель правления ПАО Алексей Миллер. По масштабу перемен новая инициатива... По масштабу перемен новая инициатива... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,6% на фоне плюсующей нефти. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, южнокорейский KOSPI просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, южнокорейский KOSPI просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос... читать дальше

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Цены на нефть опустились с внутридневных максимумов, приблизившись к уровням закрытия предыдущей сессии. Активность торгов в четверг остается низкой из-за праздников. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 мск... Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 мск... читать дальше

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Т-Банк с 28 декабря существенно снизит ставки по вкладам физлиц на срок от 2 до 23 месяцев, следует из рассылки кредитной организации клиентам. Наибольшее снижение произойдет по депозиту на 2 месяца - ставка снизится с 23% до 18,5%. Наибольшее снижение произойдет по депозиту на 2 месяца - ставка снизится с 23% до 18,5%. Ставки по вкладам на другие... Ставки по вкладам на другие... читать дальше

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