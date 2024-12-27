27 декабря 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|ноябрь 2024
|21:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 декабря
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27 декабря 2024 года 08:37
Розничные продажи в США в праздничный сезон (с 1 ноября по 24 декабря) были на 3,8% выше, чем годом ранее, говорится в обзоре Mastercard SpendingPulse.
Показатель не учитывает продажи автомобилей.
Согласно предварительным данным Mastercard, продажи в... читать дальше
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27 декабря 2024 года 08:32
Цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в пятницу.
Рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 мск. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные... читать дальше
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27 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 54 выпускам облигаций на общую сумму 11,63 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,08 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 18 выпускам облигаций на общую сумму 25,05 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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27 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $20 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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27 декабря 2024 года 08:28
Ситуация с продолжением транзита российского через Украину в Европу с 2025 года оказалась более многогранной, чем представлялось ранее. До настоящего времени звучал исключительно отказ Киева от транзита в любом виде. Как сообщил журналистам в четверг президент России Владимир... читать дальше
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27 декабря 2024 года 08:19
Некоторое охлаждение экономики РФ в 2025 году соответствует планам властей, нацеленных на сбалансированный рост, заявил президент Владимир Путин.
В этом году ВВП РФ, по официальным прогнозам, вырастет на 3,9-4%, напомнил Путин в беседе с журналистами в четверг. "Мы в... читать дальше
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27 декабря 2024 года 08:10
Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам первой сессии после Рождества при низкой активности торгов. Dow Jones завершил торги слабым ростом, S&P 500 и Nasdaq незначительно снизились.
Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше
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27 декабря 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 99,2295 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,30 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 103,2997 руб. По...
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27 декабря 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
16:30
Предварительные данные по запасам на оптовых...
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26 декабря 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,70 коп. и составил 13,4685 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,4 руб., максимальный - 13,519 руб. Было заключено 61103 сделки. Объем торгов составил 123861,6 млн...
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26 декабря 2024 года 19:01
"Газпром" начинает новую корпоративную реформу, объединяя многочисленные функции поддержки основного бизнеса в едином центре, сообщил в ходе предновогоднего селекторного совещания председатель правления ПАО Алексей Миллер.
По масштабу перемен новая инициатива... читать дальше
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26 декабря 2024 года 18:54
Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,6% на фоне плюсующей нефти.
В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, южнокорейский KOSPI просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос... читать дальше
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26 декабря 2024 года 18:44
Цены на нефть опустились с внутридневных максимумов, приблизившись к уровням закрытия предыдущей сессии. Активность торгов в четверг остается низкой из-за праздников.
Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 мск... читать дальше
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26 декабря 2024 года 18:36
Т-Банк с 28 декабря существенно снизит ставки по вкладам физлиц на срок от 2 до 23 месяцев, следует из рассылки кредитной организации клиентам.
Наибольшее снижение произойдет по депозиту на 2 месяца - ставка снизится с 23% до 18,5%.
Ставки по вкладам на другие... читать дальше
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