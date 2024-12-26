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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 декабря
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26 декабря 2024 года 17:54
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 декабря
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26 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8338,65 (-32,18) руб./грамм; на серебро - 94,05 (-0,36) руб./грамм; на платину - 3005,26 (-11,6) руб./грамм; на палладий - 3040,36 (-11,73) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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