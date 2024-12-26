ЦБ РФ установил курс евро с 27 декабря в размере 103,2997 руб.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,70 коп. и составил 13,4685 руб.

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"Газпром" начинает новую корпоративную реформу, объединяя многочисленные функции поддержки основного бизнеса в едином центре, сообщил в ходе предновогоднего селекторного совещания председатель правления ПАО Алексей Миллер.

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 1,2-1,6% на фоне плюсующей нефти.

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Цены на нефть опустились с внутридневных максимумов, приблизившись к уровням закрытия предыдущей сессии. Активность торгов в четверг остается низкой из-за праздников.

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Т-Банк с 28 декабря существенно снизит ставки по вкладам физлиц на срок от 2 до 23 месяцев, следует из рассылки кредитной организации клиентам.

Наибольшее снижение произойдет по депозиту на 2 месяца - ставка снизится с 23% до 18,5%.