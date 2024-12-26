Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 868,8 млрд руб.

26 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 868,8 млрд руб.

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Фондовые индексы Японии и материкового Китая завершили ростом торги в четверг, рынок акций Южной Кореи снизился. Биржи Гонконга и Австралии остаются закрытыми в связи с празднованием католического Рождества. Биржи Гонконга и Австралии остаются закрытыми в связи с празднованием католического Рождества. "Если предрождественская динамика сохранится,... "Если предрождественская динамика сохранится,... читать дальше

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ВТБ в 2025 году планирует увеличить средства физических лиц на 32%, нарастить корпоративный кредитный портфель на 14%, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, возглавляющего набсовет банка. Григоренко провел заседание наблюдательного совета... Григоренко провел заседание наблюдательного совета... читать дальше

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Всемирный банк улучшил краткосрочные прогнозы для экономики Китая, а также призвал правительство страны к проведению масштабных реформ. Прогноз роста ВВП КНР в 2025 году был повышен на 0,4 процентного пункта, до 4,5%, на 2024 год - на 0,1 п.п., до 4,9%. Эксперты ВБ... Эксперты ВБ... читать дальше

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Банк России прогнозирует дальнейший рост доли безналичных платежей, не устанавливая конкретных целевых значений, говорится в сообщении регулятора. ЦБ утвердил основные направления развития национальной платежной системы на 2025-2027 годы. ЦБ утвердил основные направления развития национальной платежной системы на 2025-2027 годы. Целевые показатели по... Целевые показатели по... читать дальше

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6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-867 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9453% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,03%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,03%... читать дальше

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Авиакомпания "Аврора" в 2024 году перевезла 1,5 млн пассажиров против более 1,3 млн человек в 2023 году (рост на 15,4% - ИФ), сообщает пресс-служба компании. "Авиакомпания "Аврора" подходит к новогодним праздникам с важным достижением - по результатам 2024 года мы... "Авиакомпания "Аврора" подходит к новогодним праздникам с важным достижением - по результатам 2024 года мы... читать дальше

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Торговля в России в 2024 году растет примерно на 7%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24". При этом ее оборот достигает практически 60 трлн рублей. " Эта отрасль обеспечивает порядка 13% ВВП и в ней задействовано более 13 млн человек,...

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РФ в 2024/25 сельхозгоду (август-июль) может экспортировать более 1 млн тонн сахара. Рекордный показатель - 1,5 млн тонн - был зафиксирован в 2019/20 сельхозгоду. "Рынок сахара РФ в 2024/25 сельхозгоду сбалансирован за счет накопленных в предыдущие годы существенных... "Рынок сахара РФ в 2024/25 сельхозгоду сбалансирован за счет накопленных в предыдущие годы существенных... читать дальше

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ВТБ планирует получить суборд из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках финансирования проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. "Точно суборд получим, объем скажу в... "Точно суборд получим, объем скажу в... читать дальше

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Объем автомобильного рынка РФ по итогам 2024 года оценивается в около 1,8 млн автомобилей разных сегментов, в том числе 1,5 млн легковых машин, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Общий объем рынка составит по концу года порядка 1,8 млн автомобилей, из... "Общий объем рынка составит по концу года порядка 1,8 млн автомобилей, из... читать дальше

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Курс доллара США растет к евро, фунту стерлингов и иене утром в четверг. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,09%, более... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,09%, более... читать дальше

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ЦБ РФ с 15 января по 30 июня 2025 года будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день, говорится в сообщении Банка... читать дальше

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Отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок РФ выросли в 2024 году по сравнению с 2023 годом почти на 6%, автомобильных бензинов - на 2%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго. Комментируя вопрос о влиянии практики временного запрета на экспорт бензинов на... Комментируя вопрос о влиянии практики временного запрета на экспорт бензинов на... читать дальше

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ВТБ заложил в бизнес-план на 2025 год сценарий длительного нахождения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Сценарий 23% умер в любом случае. Сценарий, с которым мы выходили (с бизнес-планом на заседание... "Сценарий 23% умер в любом случае. Сценарий, с которым мы выходили (с бизнес-планом на заседание... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,27 пункта (0,705%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2752,1 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,09 пункта (0,705%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,09 пункта (0,705%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Объем страховых выплат вкладчикам банка "Гарант-Инвест" предварительно оценивается в 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Банк России сегодня отозвал лицензию у банка и назначил временную администрацию, функции которой возложены... Банк России сегодня отозвал лицензию у банка и назначил временную администрацию, функции которой возложены... читать дальше

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