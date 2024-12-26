26 декабря 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 15 по 21 декабря
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 08 по 14 декабря
Это автоматическое сообщение.
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26 декабря 2024 года 12:32
Фондовые индексы Японии и материкового Китая завершили ростом торги в четверг, рынок акций Южной Кореи снизился.
Биржи Гонконга и Австралии остаются закрытыми в связи с празднованием католического Рождества.
"Если предрождественская динамика сохранится,... читать дальше
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26 декабря 2024 года 12:25
ВТБ в 2025 году планирует увеличить средства физических лиц на 32%, нарастить корпоративный кредитный портфель на 14%, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, возглавляющего набсовет банка.
Григоренко провел заседание наблюдательного совета... читать дальше
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26 декабря 2024 года 12:14
Всемирный банк улучшил краткосрочные прогнозы для экономики Китая, а также призвал правительство страны к проведению масштабных реформ. Прогноз роста ВВП КНР в 2025 году был повышен на 0,4 процентного пункта, до 4,5%, на 2024 год - на 0,1 п.п., до 4,9%.
Эксперты ВБ... читать дальше
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26 декабря 2024 года 11:57
Банк России прогнозирует дальнейший рост доли безналичных платежей, не устанавливая конкретных целевых значений, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ утвердил основные направления развития национальной платежной системы на 2025-2027 годы.
Целевые показатели по... читать дальше
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26 декабря 2024 года 11:56
6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-867 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9453% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,03%... читать дальше
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26 декабря 2024 года 11:48
Авиакомпания "Аврора" в 2024 году перевезла 1,5 млн пассажиров против более 1,3 млн человек в 2023 году (рост на 15,4% - ИФ), сообщает пресс-служба компании.
"Авиакомпания "Аврора" подходит к новогодним праздникам с важным достижением - по результатам 2024 года мы... читать дальше
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26 декабря 2024 года 11:29
Торговля в России в 2024 году растет примерно на 7%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24". При этом ее оборот достигает практически 60 трлн рублей. " Эта отрасль обеспечивает порядка 13% ВВП и в ней задействовано более 13 млн человек,...
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26 декабря 2024 года 11:21
РФ в 2024/25 сельхозгоду (август-июль) может экспортировать более 1 млн тонн сахара. Рекордный показатель - 1,5 млн тонн - был зафиксирован в 2019/20 сельхозгоду.
"Рынок сахара РФ в 2024/25 сельхозгоду сбалансирован за счет накопленных в предыдущие годы существенных... читать дальше
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26 декабря 2024 года 11:14
ВТБ планирует получить суборд из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках финансирования проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Точно суборд получим, объем скажу в... читать дальше
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26 декабря 2024 года 11:03
Объем автомобильного рынка РФ по итогам 2024 года оценивается в около 1,8 млн автомобилей разных сегментов, в том числе 1,5 млн легковых машин, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Общий объем рынка составит по концу года порядка 1,8 млн автомобилей, из... читать дальше
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26 декабря 2024 года 10:54
Курс доллара США растет к евро, фунту стерлингов и иене утром в четверг.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,09%, более... читать дальше
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26 декабря 2024 года 10:47
ЦБ РФ с 15 января по 30 июня 2025 года будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день, говорится в сообщении Банка... читать дальше
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26 декабря 2024 года 10:39
Отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок РФ выросли в 2024 году по сравнению с 2023 годом почти на 6%, автомобильных бензинов - на 2%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэнерго.
Комментируя вопрос о влиянии практики временного запрета на экспорт бензинов на... читать дальше
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26 декабря 2024 года 10:31
ВТБ заложил в бизнес-план на 2025 год сценарий длительного нахождения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
"Сценарий 23% умер в любом случае. Сценарий, с которым мы выходили (с бизнес-планом на заседание... читать дальше
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26 декабря 2024 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,27 пункта (0,705%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2752,1 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,09 пункта (0,705%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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26 декабря 2024 года 10:24
Объем страховых выплат вкладчикам банка "Гарант-Инвест" предварительно оценивается в 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Банк России сегодня отозвал лицензию у банка и назначил временную администрацию, функции которой возложены... читать дальше
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