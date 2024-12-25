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25 декабря 2024 года 17:52
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 декабря
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25 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8370,83 (-22,04) руб./грамм; на серебро - 94,41 (-0,65) руб./грамм; на платину - 3016,86 (+4,96) руб./грамм; на палладий - 3052,09 (+85,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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