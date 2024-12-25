.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 декабря
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в ноябре выросло на 3,7%
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 3,7% после повышения на 4,8% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с ожиданиями экономистов, ожидавших повышение показателя на 3,8%. За 11 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,3%
 
ВВП России в 2025 году может вырасти на 2-2,5%
Рост ВВП РФ в 2025 году может составить 2-2,5%, инвестиций - около 2%, считает вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы ожидаем в следующем году темп роста (ВВП РФ) примерно на уровне 2-2,5%", - сказал он в интервью телеканалу "России 24". "Темпы...
 
Следующий год будет для российского автопрома более сложным
Объемы производства и продаж автотехники всех сегментов показывают заметный рост по итогам 2024 года, но следующий год будет для автопрома более непростым из-за санкций и макроэкономики, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов журналистам,...
 
Программа "Сделано в России" станет частью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"
Программа "Сделано в России", в рамках которой Российский экспортный центр (РЭЦ) занимается продвижением российской продукции за рубежом, с 2025 года станет частью обновленного нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", в интервью...
 
25 декабря 2024 года 17:52

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 декабря

 0  
25 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 26 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8370,83 (-22,04) руб./грамм; на серебро - 94,41 (-0,65) руб./грамм; на платину - 3016,86 (+4,96) руб./грамм; на палладий - 3052,09 (+85,14) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
25 декабря 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 декабря выросла на 0,21% и составила 50374,093 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50374,093 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 107,534 млрд руб., или на...
.
25 декабря 2024 года 19:18
Добыча газа в РФ в ноябре выросла на 6%, производство электроэнергии - на 2%
Добыча природного газа в России в ноябре продолжила ощутимый рост. Отсутствие стимулов со стороны погоды было компенсировано выгодной ситуацией в межтопливной конкуренции и промышленным спросом. Производство природного газа (прежде всего добыча "Газпрома") продолжает расти, в то...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5855 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,40 коп. и составил 13,5855 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,451 руб., максимальный - 13,6985 руб. Было заключено 62052 сделки. Объем торгов составил 104078,42...
.
25 декабря 2024 года 19:14
Рост цен на овощи и фрукты за неделю замедлился до 2,6% - данные Росстата
Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 17 по 23 декабря выросли на 2,6%, сообщил Росстат в среду

Рост цен замедлился, неделей ранее он составлял 3,4%.

Лидерами по темпам роста цен по-прежнему остаются огурцы, которые подорожали на 8,3% (на 10,1%...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 19:12
Сбор зерна в РФ в чистом весе в 2024 г. составил 124,96 млн т, в том числе 82,4 млн т пшеницы - Росстат
Сбор зерновых и зернобобовых культур в РФ в чистом весе в 2024 году, по предварительным данным, составил 124,96 млн тонн, сообщил Росстат в среду.

В том числе собрано 82,4 млн тонн пшеницы.

Это ниже показателей прошлого года, когда было собрано 144,9 млн тонн...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 19:09
Сливочное масло подорожало за неделю на 0,6%, с начала года - на 35,2% - Росстат
Цены на сливочное масло в РФ за неделю с 17 по 23 декабря выросли на 0,6%, что соответствует динамике предыдущей недели. С начала года они повысились на 35,2%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен на яйца, ускорявшийся в последние недели, немного притормозил и составил...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 19:08
Производство нефтепродуктов в РФ в ноябре снизилось на 3,3% в годовом сравнении
Производство кокса и нефтепродуктов в РФ в ноябре снизилось на 3,3% к показателю аналогичного месяца прошлого года, сообщает Росстат.

При этом к октябрю 2024 года выпуск данной продукции вырос на 0,3%.

Снижение производства кокса и нефтепродуктов в РФ по итогам...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 19:06
Цены на бензин выросли за неделю на 0,35% после 0,34% неделей ранее - Росстат
Потребительские цены на бензин в России со 17 по 23 декабря выросли на 0,35% после увеличения на 0,34% с 10 по 16 декабря и на 0,48% со 2 по 9 декабря, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 23 декабря выросли на 11,0% (общая инфляция за этот период...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 19:04
Долги по зарплате в ноябре сократились на 6,7% - Росстат
Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2024 года составила 354,0 млн рублей и по сравнению с 1 ноября 2024 года сократилась на 25,4 млн рублей, или на 6,7%, сообщил в среду Росстат.

Относительно 1 декабря 2023 года долги по зарплате...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 19:03
Сальдированная прибыль предприятий РФ за 10 месяцев упала на 17,2% - Росстат
Предприятия РФ в январе-октябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 24 трлн 254,5 млрд рублей, что на 17,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в октябре сальдированная...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 19:00
Инфляция за неделю составила 0,33% - Росстат
Инфляция в РФ с 17 по 23 декабря составила 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря, 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года - 9,50%.

Из данных за 23 дня...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 18:53
Индекс МосБиржи вырос на 1,6%, РТС - на 1,8%
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе в отсутствие внешних ориентиров (большинство мировых рынков не работает в связи с празднованием католического Рождества) и в ожидании свежей статистики по инфляции в РФ.

Фондовые индексы Японии выросли в среду, в то время как рынок...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 18:36
Морпорты Астраханской области за 11 месяцев увеличили перевалку на 39%
Перевалка грузов через порты Астрахань и Оля в январе-ноябре 2024 года увеличилась на 39% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до рекордных 5,7 млн тонн, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

"Объем грузооборота...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 18:11
С начала года клиенты Сбербанка вложили в золото 78,4 млрд руб., в серебро - 5,4 млрд
Клиенты Сбербанка с начала года вложили 78,4 млрд рублей в золото, объем вложений в серебро составил 5,4 млрд рублей, сообщил банк.

Всего за этот год клиенты Сбербанка купили 77,4 тонны драгоценных металлов. Из них 15% (по подсчетам, около 11,6 тонны) пришлось на...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,5839 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,18 коп. и составил 13,5839 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,485 руб., максимальный - 13,6705 руб. Было заключено 12522 сделки. Объем торгов составил 31145,19...
.
25 декабря 2024 года 17:56
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе повысится в 1,7 раза
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в январе 2025 года составит 16 тыс. 067 рублей за тонну, что в 1,7 раза больше, чем в декабре (9 тыс. 195,8 рубля).

Пошлина на подсолнечный шрот повысится до 4 тыс. 771,6 рубля за тонну с 3 тыс. 788,4 рубля в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.