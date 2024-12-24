24 декабря 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
24 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|ноябрь 2024
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|ноябрь 2024
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 декабря 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,90 коп. и составил 13,6695 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,558 руб., максимальный - 13,7955 руб. Было заключено 71910 сделок. Объем торгов составил 143325,09...
.
24 декабря 2024 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно после выборочной фиксации прибыли игроками на итогах ралли, спровоцированного ранее решением ЦБ РФ не менять текущую ключевую ставку в 21% годовых. Внешние площадки подавали позитивные сигналы.
В Азии во вторник... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:50
Число абонентов мобильной связи 5G в Китае превысило отметку 1 млрд, по данным министерства промышленности и информатизации.
На конец ноября их насчитывалось 1,002 млрд. На их долю приходится 56% всех абонентов мобильной связи в стране по сравнению с 46,6% на конец 2023... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:42
Минфин РФ перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 16,2 млрд рублей (эквивалент $159,4 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2028 году, а также замещающему их выпуску, следует из сообщения министерства. НРД, выступающий... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:29
"Газпром" ожидает EBITDA за 2024 год в размере 2,8 трлн рублей (после 1,765 трлн рублей в 2023 году). Таким образом показатель вырастет в 1,6 раза.
Зампред концерна Фамил Садыгов сообщил: "Показатель EBITDA группы "Газпром" войдет в число самых высоких в истории... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:21
Рынки акций стран Западной Европы, торги на которых проходили во вторник, выросли по итогам укороченной в преддверии Рождества сессии на фоне низкой активности торгов. В среду и четверг европейские рынки будут закрыты. Публикаций важных статданных в ближайшие три дня не... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:12
Американские фондовые индексы растут в ходе торгов. Активность рынка, вероятно, будет низкой из-за праздника.
В среду биржи США будут закрыты в связи с Рождеством, а во вторник торги завершатся раньше обычного - в 21:00 мск.
Из статданных на эту неделю... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,34 коп. и составил 13,6457 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,5485 руб., максимальный - 13,795 руб. Было заключено 19903 сделки. Объем торгов составил 55558,22...
.
24 декабря 2024 года 17:51
Авиакомпания "Победа" вводит скидку 50% на билеты для детей до 12 лет для перелетов по России с датой вылета с 10 января 2025 года.
"Скидка 50% для детей применяется к любому тарифу ("Базовый", "Выгодный", "Максимум") по всей внутренней маршрутной сети "Победы" при... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 17:42
Ноябрьское ослабление рубля вызвало краткосрочное снижение спроса на зарубежные туры, туроператоры ожидают активизации продаж в феврале, лидером по популярности у россиян остается Турция, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Мы ждем активизации... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 17:34
ЦБ РФ с 25 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8392,87 (-155) руб./грамм; на серебро - 95,06 (+0,99) руб./грамм; на платину - 3011,9 (-26,39) руб./грамм; на палладий - 2966,95 (-41,93) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
.
24 декабря 2024 года 17:29
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 104,231 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,02 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
24 декабря 2024 года 17:29
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 99,8729 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 174,14 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
24 декабря 2024 года 17:19
Экспорт белорусских товаров в Москву в текущем году вырос на 15%, сообщила первый заместитель председателя Минского горисполкома Надежда Лазаревич в ходе заседания рабочей группы по координации взаимодействия города Москвы и Республики Беларусь. "По сравнению с 2023 годом... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 17:11
ВТБ обсуждает возможность участия в строительстве горнолыжного курорта в Камчатском крае, сообщил глава банка Андрей Костин в подкасте "Легкие деньги".
"...Я обожаю Камчатку. Конечно, там я реже бываю, но все равно бываю. (...) Мы сейчас довольно большую программу... читать дальше
.
24 декабря 2024 года 17:11
4 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-865 на 11 млрд 259,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
.