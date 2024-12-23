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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6785,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3387,13 млрд руб.
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23 декабря 2024 года 09:42
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 6785,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3387,13 млрд руб.
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23 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 декабря составили по Российской Федерации 6785,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6503,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 8341,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 8005,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 декабря составили 3387,13 млрд руб. против 3096,8447 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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