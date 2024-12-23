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Власти должны применять сбалансированный подход в управлении кредитным портфелем компаний с госучастием, сохранив для них возможность развития, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. "Отдельная тема касается долговой нагрузки компаний... "Отдельная тема касается долговой нагрузки компаний... читать дальше

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Госбанки сообщили о финансовом закрытии крупнейшего в России концессионного проекта - строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объёмом 1,788 трлн рублей,... Всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объёмом 1,788 трлн рублей,... читать дальше

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Наиболее популярными направлениями заграничного туризма у россиян в 2024 году стали страны Азии и Ближнего Востока, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в понедельник. "В топ-10 самых популярных у туроператоров зарубежных направлений, на которые совокупно... "В топ-10 самых популярных у туроператоров зарубежных направлений, на которые совокупно... читать дальше

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"Аэрофлот"ввел фиксированную скидку 50% для детей от 2 до 12 лет на перелеты по России в эконом-классе, сообщила компания. "Скидка 50% для детей с гражданством РФ применяется к любому тарифу в классе "Эконом" по всей внутренней маршрутной сети и рейсов группы... "Скидка 50% для детей с гражданством РФ применяется к любому тарифу в классе "Эконом" по всей внутренней маршрутной сети и рейсов группы... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным в понедельник в Минске предложил задействовать местные предприятия в производстве автомобилей "Москвич". "Я поражен тем, что вы делаете в Москве. Даже, казалось бы, несвойственное для... "Я поражен тем, что вы делаете в Москве. Даже, казалось бы, несвойственное для... читать дальше

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ВТБ в составе синдиката российских банков примет участие в финансировании высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Финансовое закрытие проекта состоялось 20... Финансовое закрытие проекта состоялось 20... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 59,24 пункта (2,245%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2697,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2738,15 (+3,78%) пункта,... читать дальше

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ФТС России за 11 месяцев 2024 года выявила более 10,9 тыс. фактов незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств на сумму в эквиваленте 1,8 млрд рублей, говорится в сообщении таможенной службы. В основном физлица контрабандой пытались провезти доллары,... В основном физлица контрабандой пытались провезти доллары,... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 16 декабря по 23 декабря) - 105,34 руб. за доллар, максимальное значение - 106,014 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,33 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,16/105,34 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 45 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 102,9/105,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 60 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 105,91/110,96 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи упал...

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил заинтересованность в реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Минском и Брестом. "Это (Москва) рядом, это наш родной город. Наши люди там миллионами за год бывают,... "Это (Москва) рядом, это наш родной город. Наши люди там миллионами за год бывают,... читать дальше

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Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в январе-ноябре 2024 года выросли на 28,6%, до $13,8 млрд, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР. В ноябре объем экспорта автомобилей из КНР в РФ снизился к... В ноябре объем экспорта автомобилей из КНР в РФ снизился к... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы колеблются между ростом и снижением в понедельник, при этом сводный индекс ведущих компаний региона Stoxx Europe 600 растет. Активность торгов в начале недели, на которую приходятся рождественские праздники, является... Активность торгов в начале недели, на которую приходятся рождественские праздники, является... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах в воскресенье обстоятельно обсудили газовую проблематику, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Поговорили также по делам энергетики, по делам газовым, произошел достаточно... читать дальше

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