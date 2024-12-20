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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
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20 декабря 2024 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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20 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 23.12 по 29.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
23.12.2024 10:00 Изменение ВВП Великобритании III квартал 2024
23.12.2024 16:30 Месячное изменение ВВП Канады октябрь 2024
23.12.2024 18:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) декабрь 2024
24.12.2024 16:30 Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США ноябрь 2024
24.12.2024 18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США ноябрь 2024
26.12.2024 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 08 по 14 декабря
26.12.2024 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 01 по 07 декабря
26.12.2024 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 14 по 20 декабря
27.12.2024 16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США ноябрь 2024

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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20 декабря 2024 года 18:46
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20 декабря 2024 года 17:53
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 102,3438 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 102,3438 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 107,69 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 106,5444 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 141,32 коп.

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Семейная ипотека под 6% должна быть сохранена и распространена на вторичный рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу её оставить. Без всяких изъятий: семейная ипотека...    читать дальше
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20 декабря 2024 года 17:41
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Пошлина на ячмень поднимется до 2 тыс. 781,8 рубля с 2 тыс. 185,3 рубля за тонну, на кукурузу - до 4 тыс....    читать дальше
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20 декабря 2024 года 17:32
Путин предложил увеличить до 1 млн руб. необлагаемую налогами сумму маткапитала
Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить до 1 млн необлагаемую налогами и страховыми взносами сумму корпоративных материнских капиталов, выплачиваемых компаниями своим сотрудникам.

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20 декабря 2024 года 17:23
ЦБ РФ в феврале оценит достаточность достигнутой жесткости ДКУ
Оценка эффекта от достигнутой жесткости денежно-кредитных условий потребует времени, на следующем заседании совета директоров по ставке Банк России будет определять, достаточно ли ее или нужно вернуться к обсуждению повышения ставки, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира...    читать дальше
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20 декабря 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 23.12 по 29.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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