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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 8341,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3096,84 млрд руб.
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20 декабря 2024 года 09:58
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 8341,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3096,84 млрд руб.
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20 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 декабря составили по Российской Федерации 8341,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 8005,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 8347,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 8018 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 декабря составили 3096,84 млрд руб. против 3088,68457 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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