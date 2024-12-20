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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 8341,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3096,84 млрд руб.
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Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 8341,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3096,84 млрд руб.

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20 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 декабря составили по Российской Федерации 8341,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 8005,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 8347,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 8018 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 декабря составили 3096,84 млрд руб. против 3088,68457 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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