20 декабря 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|ноябрь 2024
|10:00
|Цены производителей в Германии
|ноябрь 2024
|10:45
|Цены производителей во Франции
|ноябрь 2024
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|ноябрь 2024
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|декабрь 2024
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|декабрь 2024
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20 декабря 2024 года 08:45
Палата представителей США отклонила предложенный спикером Майком Джонсоном законопроект по финансированию правительства, сообщают американские СМИ.
Согласно результатам голосования, 174 законодателя поддержали меру, 235 высказались против нее, один... читать дальше
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20 декабря 2024 года 08:39
Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе.
Давление на рынок на этой неделе оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов, но дала "ястребиные" сигналы.
Стоимость... читать дальше
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20 декабря 2024 года 08:37
США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, заявил в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Глава МИД Венгрии заявил в Нью-Йорке, что США для обеспечения платежей за газ сделали... читать дальше
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20 декабря 2024 года 08:31
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых.
Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%.
Аналитики также не... читать дальше
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20 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 63 выпускам облигаций на общую сумму 8 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,68 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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20 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций на общую сумму 67,39 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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20 декабря 2024 года 08:26
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями.
Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 15,37 пункта (на 0,04%) и составил 42342,44 пункта.
Значение Standard & Poor''s 500 по итогам... читать дальше
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20 декабря 2024 года 08:19
Иностранные покупатели российского газа до конца первого квартала смогут расплачиваться за поставки через любой банк РФ, а не только Газпромбанк (MOEX: GZPR).
ГПБ в ноябре был включен в санкционный список США, разрешение на операции с ним истекает 20... читать дальше
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20 декабря 2024 года 08:10
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в четверг резким снижением из-за обнародованных накануне "ястребиных" прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС).
Сводный индекс ведущих европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 1,51% - до 506,66... читать дальше
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20 декабря 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 103,4207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,44 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 107,9576 руб. По сравнению...
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20 декабря 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Объемы розничных продаж в... читать дальше
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19 декабря 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45433,483 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 940,719 млрд руб., или на...
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19 декабря 2024 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в четверг без единой динамики индексов МосБиржи и РТС на фоне завершения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и ожидаемого заседания ЦБ РФ по ставке в пятницу; внешняя конъюнктура в четверг ухудшилась после "ястребиных"... читать дальше
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19 декабря 2024 года 18:56
Цены на нефть умеренно опускаются вечером в четверг, находясь под давлением из-за скачка курса доллара после "ястребиного" прогноза Федеральной резервной системы (ФРС).
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:42 мск подешевели...
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19 декабря 2024 года 18:55
Страны G7 разрабатывают меры, которые позволили бы обеспечить ужесточение "потолка цен" для нефти из РФ, сообщило в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.
"Лица, знакомые с вопросом, заявляют, что страны "Большой семерки" изучают пути укрепить "потолок цен" на... читать дальше
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