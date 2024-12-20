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Палата представителей США отклонила предложенный спикером Майком Джонсоном законопроект по финансированию правительства, сообщают американские СМИ. Согласно результатам голосования, 174 законодателя поддержали меру, 235 высказались против нее, один... Согласно результатам голосования, 174 законодателя поддержали меру, 235 высказались против нее, один... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе. Давление на рынок на этой неделе оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов, но дала "ястребиные" сигналы. Давление на рынок на этой неделе оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая опустила базовую ставку на 25 базисных пунктов, но дала "ястребиные" сигналы. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка с целью позволить Будапешту продолжать платежи за газ, заявил в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Глава МИД Венгрии заявил в Нью-Йорке, что США для обеспечения платежей за газ сделали... "Глава МИД Венгрии заявил в Нью-Йорке, что США для обеспечения платежей за газ сделали... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу не стал менять размер базовой процентной ставки по кредитам (LPR) сроком на один год, оставив её на уровне 3,1% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 3,6%. Аналитики также не... Аналитики также не... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 63 выпускам облигаций на общую сумму 8 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 8 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,68 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций на общую сумму 67,39 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в четверг слабыми и разнонаправленными изменениями. Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 15,37 пункта (на 0,04%) и составил 42342,44 пункта. Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 15,37 пункта (на 0,04%) и составил 42342,44 пункта. Значение Standard & Poor''s 500 по итогам... Значение Standard & Poor''s 500 по итогам... читать дальше

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Иностранные покупатели российского газа до конца первого квартала смогут расплачиваться за поставки через любой банк РФ, а не только Газпромбанк (MOEX: GZPR). ГПБ в ноябре был включен в санкционный список США, разрешение на операции с ним истекает 20... ГПБ в ноябре был включен в санкционный список США, разрешение на операции с ним истекает 20... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в четверг резким снижением из-за обнародованных накануне "ястребиных" прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС). Сводный индекс ведущих европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 1,51% - до 506,66... Сводный индекс ведущих европейских компаний Stoxx Europe 600 упал на 1,51% - до 506,66... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 103,4207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,44 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 107,9576 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 107,9576 руб. По сравнению...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Объемы розничных продаж в... Объемы розничных продаж в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 45433,483 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 940,719 млрд руб., или на...

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Рынок акций РФ завершил торги в четверг без единой динамики индексов МосБиржи и РТС на фоне завершения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и ожидаемого заседания ЦБ РФ по ставке в пятницу; внешняя конъюнктура в четверг ухудшилась после "ястребиных"... читать дальше

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Цены на нефть умеренно опускаются вечером в четверг, находясь под давлением из-за скачка курса доллара после "ястребиного" прогноза Федеральной резервной системы (ФРС). Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:42 мск подешевели... Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:42 мск подешевели...

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Страны G7 разрабатывают меры, которые позволили бы обеспечить ужесточение "потолка цен" для нефти из РФ, сообщило в четверг Bloomberg со ссылкой на источники. "Лица, знакомые с вопросом, заявляют, что страны "Большой семерки" изучают пути укрепить "потолок цен" на... "Лица, знакомые с вопросом, заявляют, что страны "Большой семерки" изучают пути укрепить "потолок цен" на... читать дальше

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