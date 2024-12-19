Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,1379 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,9975 руб., максимальный - 14,247 руб. Было заключено 16722 сделки. Объем торгов составил 38370,62 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 14,0815 руб. за юань.

19 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,31 коп. и составил 14,1379 руб.

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Рынок акций РФ завершил торги в четверг без единой динамики индексов МосБиржи и РТС на фоне завершения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и ожидаемого заседания ЦБ РФ по ставке в пятницу; внешняя конъюнктура в четверг ухудшилась после "ястребиных"... читать дальше

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Цены на нефть умеренно опускаются вечером в четверг, находясь под давлением из-за скачка курса доллара после "ястребиного" прогноза Федеральной резервной системы (ФРС). Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:42 мск подешевели... Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:42 мск подешевели...

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Страны G7 разрабатывают меры, которые позволили бы обеспечить ужесточение "потолка цен" для нефти из РФ, сообщило в четверг Bloomberg со ссылкой на источники. "Лица, знакомые с вопросом, заявляют, что страны "Большой семерки" изучают пути укрепить "потолок цен" на... "Лица, знакомые с вопросом, заявляют, что страны "Большой семерки" изучают пути укрепить "потолок цен" на... читать дальше

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Stellantis перенесла старт продаж электрического пикапа Ram на 2026 год и планирует сначала запустить гибридный Ramcharger, говорится в пресс-релизе компании. Ранее планировалось, что электропикап поступит в продажу в первом полугодии 2025 года. Ранее планировалось, что электропикап поступит в продажу в первом полугодии 2025 года. В компании... В компании... читать дальше

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Доля семян подсолнечника отечественной селекции, используемых российскими аграриями, в этом году выросла до 43% с 30% в 2023-м, сахарной свеклы - с 3% до 8%, сообщается в обзоре Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и масличных. Отмечается, что итоги... Отмечается, что итоги... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 4,8% относительно предыдущего месяца - до 4,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Значение показателя стало рекордным с марта этого... Значение показателя стало рекордным с марта этого... читать дальше

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Банк России в последний рабочий день 2024 года, 28 декабря, установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 29 декабря по 9 января, сообщается в информации на сайте регулятора. В первый рабочий день нового года, 9 января, регулятор установит курсы,... В первый рабочий день нового года, 9 января, регулятор установит курсы,...

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Американские фондовые индексы начали сессию в четверг повышением. Dow Jones Industrial Average к 17:06 МСК увеличился на 0,5% и составлял 42537,5 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:06 МСК увеличился на 0,5% и составлял 42537,5 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка выросло на 0,45% - до 5898,49... Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка выросло на 0,45% - до 5898,49... читать дальше

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В Госдуму правительством РФ внесен проект закона о продлении действия программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Соответствующая инициатива (801970-8) размещена в четверг в базе законодательной деятельности Думы. Соответствующая инициатива (801970-8) размещена в четверг в базе законодательной деятельности Думы. В настоящее время статья 13 закона... В настоящее время статья 13 закона...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,31 коп. и составил 14,1379 руб. Минимальный курс юаня составил 13,9975 руб., максимальный - 14,247 руб. Было заключено 16722 сделки. Объем торгов составил 38370,62... Минимальный курс юаня составил 13,9975 руб., максимальный - 14,247 руб. Было заключено 16722 сделки. Объем торгов составил 38370,62...

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Цены на нефть могут снизиться по итогам года, а 2025 год может принести нефтяному рынку еще более серьезные потери с падением цены WTI ниже $50 за баррель при неблагоприятном стечении обстоятельств, пишет Market Watch со ссылкой на мнения аналитиков. "Вероятность обвала... "Вероятность обвала... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8763,67 (+52,29) руб./грамм; на серебро - 100,93 (+0,78) руб./грамм; на платину - 3092,3 (+12,66) руб./грамм; на палладий - 3088,97 (+2,72) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 107,9576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 103,4207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,44 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Международная консалтинговая компания Accenture в первом квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль на 16% и повысила выручку на 9%, лучше ожиданий рынка, а также улучшила прогноз выручки на весь фингод. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая... читать дальше

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Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 19 декабря составил 208,06 тыс. тонн, что стало новым рекордом площадки, говорится в сообщении СПбМТСБ. Наибольшая доля в структуре проданных нефтепродуктов заняло... Наибольшая доля в структуре проданных нефтепродуктов заняло... читать дальше

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