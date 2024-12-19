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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,1379 руб.
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19 декабря 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,1379 руб.

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19 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,31 коп. и составил 14,1379 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,9975 руб., максимальный - 14,247 руб. Было заключено 16722 сделки. Объем торгов составил 38370,62 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 14,0815 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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