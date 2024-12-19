ЦБ РФ установил курс евро с 20 декабря в размере 107,9576 руб.

19 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 107,9576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,07 коп.

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Рынок акций РФ завершил торги в четверг без единой динамики индексов МосБиржи и РТС на фоне завершения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и ожидаемого заседания ЦБ РФ по ставке в пятницу; внешняя конъюнктура в четверг ухудшилась после "ястребиных"... читать дальше

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Цены на нефть умеренно опускаются вечером в четверг, находясь под давлением из-за скачка курса доллара после "ястребиного" прогноза Федеральной резервной системы (ФРС). Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:42 мск подешевели... Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:42 мск подешевели...

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Страны G7 разрабатывают меры, которые позволили бы обеспечить ужесточение "потолка цен" для нефти из РФ, сообщило в четверг Bloomberg со ссылкой на источники. "Лица, знакомые с вопросом, заявляют, что страны "Большой семерки" изучают пути укрепить "потолок цен" на... "Лица, знакомые с вопросом, заявляют, что страны "Большой семерки" изучают пути укрепить "потолок цен" на... читать дальше

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Stellantis перенесла старт продаж электрического пикапа Ram на 2026 год и планирует сначала запустить гибридный Ramcharger, говорится в пресс-релизе компании. Ранее планировалось, что электропикап поступит в продажу в первом полугодии 2025 года. Ранее планировалось, что электропикап поступит в продажу в первом полугодии 2025 года. В компании... В компании... читать дальше

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Доля семян подсолнечника отечественной селекции, используемых российскими аграриями, в этом году выросла до 43% с 30% в 2023-м, сахарной свеклы - с 3% до 8%, сообщается в обзоре Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и масличных. Отмечается, что итоги... Отмечается, что итоги... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 4,8% относительно предыдущего месяца - до 4,15 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Значение показателя стало рекордным с марта этого... Значение показателя стало рекордным с марта этого... читать дальше

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Банк России в последний рабочий день 2024 года, 28 декабря, установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 29 декабря по 9 января, сообщается в информации на сайте регулятора. В первый рабочий день нового года, 9 января, регулятор установит курсы,... В первый рабочий день нового года, 9 января, регулятор установит курсы,...

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Американские фондовые индексы начали сессию в четверг повышением. Dow Jones Industrial Average к 17:06 МСК увеличился на 0,5% и составлял 42537,5 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:06 МСК увеличился на 0,5% и составлял 42537,5 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка выросло на 0,45% - до 5898,49... Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка выросло на 0,45% - до 5898,49... читать дальше

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В Госдуму правительством РФ внесен проект закона о продлении действия программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Соответствующая инициатива (801970-8) размещена в четверг в базе законодательной деятельности Думы. Соответствующая инициатива (801970-8) размещена в четверг в базе законодательной деятельности Думы. В настоящее время статья 13 закона... В настоящее время статья 13 закона...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,31 коп. и составил 14,1379 руб. Минимальный курс юаня составил 13,9975 руб., максимальный - 14,247 руб. Было заключено 16722 сделки. Объем торгов составил 38370,62... Минимальный курс юаня составил 13,9975 руб., максимальный - 14,247 руб. Было заключено 16722 сделки. Объем торгов составил 38370,62...

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Цены на нефть могут снизиться по итогам года, а 2025 год может принести нефтяному рынку еще более серьезные потери с падением цены WTI ниже $50 за баррель при неблагоприятном стечении обстоятельств, пишет Market Watch со ссылкой на мнения аналитиков. "Вероятность обвала... "Вероятность обвала... читать дальше

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ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8763,67 (+52,29) руб./грамм; на серебро - 100,93 (+0,78) руб./грамм; на платину - 3092,3 (+12,66) руб./грамм; на палладий - 3088,97 (+2,72) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 107,9576 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 55,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 103,4207 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,44 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Международная консалтинговая компания Accenture в первом квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль на 16% и повысила выручку на 9%, лучше ожиданий рынка, а также улучшила прогноз выручки на весь фингод. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая... читать дальше

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Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 19 декабря составил 208,06 тыс. тонн, что стало новым рекордом площадки, говорится в сообщении СПбМТСБ. Наибольшая доля в структуре проданных нефтепродуктов заняло... Наибольшая доля в структуре проданных нефтепродуктов заняло... читать дальше

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