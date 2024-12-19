.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 767,4 млрд руб.
.
19 декабря 2024 года 09:55
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 767,4 млрд руб.
|0
19 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 767,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1162,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 декабря 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 100,732 руб.
Максимальное значение за неделю (с 12 декабря по 19 декабря) - 100,732 руб. за доллар, минимальное значение - 99 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,73 руб. Это автоматическое сообщение.
.19 декабря 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 106,13/111,78 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 106,13/111,78 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал на...
.19 декабря 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 100,73/106,35 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,73/106,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 120 коп., Cредний курс продажи...
.19 декабря 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 19 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 103,5/106 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 103,5/106 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 55 коп., средний...
.19 декабря 2024 года 13:02
"Т-Инвестиции" возобновили торги на внебиржевом рынке по ряду иностранных ценных бумаг, заблокированных в Национальном расчетном депозитарии (НРД), говорится в сообщении брокера. Речь идет о бумагах таких популярных компаний, как NVIDIA Corp., AT&T Inc., Bank of America... читать дальше
.19 декабря 2024 года 12:55
Путин: текущий уровень инфляции в 9,2-9,3% является тревожным сигналом, но его стабилизирует рост доходов
Текущий уровень инфляции в РФ составляет 9,2-9,3% и является тревожным сигналом для экономики, но в целом, с учетом роста реальных доходов населения, ситуация остается стабильной, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой "Прямой линии", совмещенной с... читать дальше
.
19 декабря 2024 года 12:51
Рост ВВП РФ в 2024 году ожидается на уровне 3,9-4,0%, в 2025 году правительство и ЦБ ставят задачу "мягкой посадки", рост ожидается на уровне 2-2,5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией. "В этому году будет 3,9% (рост ВВП... читать дальше
.19 декабря 2024 года 12:46
Риксбанк (центральный банк Швеции) понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 2,5% годовых по итогам заседания в четверг, говорится в сообщении регулятора. Ставка уменьшена уже пятый раз в этом году на фоне ослабления инфляции в стране. В... читать дальше
.19 декабря 2024 года 12:35
В ближайшие 3 года центры компетенций по повышению производительности труда появятся еще в 6 регионах РФ
Шесть центров компетенций по повышению производительности труда планируют создать в России в ближайшие три года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на министра Максима Решетникова. По словам министра, работа по повышению производительности труда выйдет... читать дальше
.19 декабря 2024 года 12:26
За 5 лет в РФ почти удвоилась доля возбуждаемых уголовных дел по заявлениям страховщиков о страховом мошенничестве
За последние 5 лет доля возбуждаемых правоохранителями по заявлениям страховщиков уголовных дел по статье "Страховое мошенничество" (ст. 159-5 УК РФ) в среднем по России увеличилась почти в 2 раза, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов... читать дальше
.19 декабря 2024 года 12:19
Германский автопроизводитель Volkswagen AG и лидеры профсоюзного движения близятся к достижению соглашения о реструктуризации одноименного бренда без закрытия заводов в ФРГ, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их данным, менеджмент компании... читать дальше
.19 декабря 2024 года 12:12
"Московская биржа" в первом полугодии 2025 года планирует начать расчет климатического индекса нефинансовых компаний, говорится в сообщении торговой площадки. Для отбора акций в новый индекс биржа и консалтинговая компания "КарбонЛаб" разработали рейтинг климатической... читать дальше
.19 декабря 2024 года 12:04
РФ, которая наряду с Канадой является одним из крупнейших экспортеров крабов, к 2030 году может увеличить их поставки за рубеж до $2,3 млрд, в натуральном выражении экспорт превысит 90-95 тыс. тонн. Такие оценки даны в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. РФ... читать дальше
.19 декабря 2024 года 11:55
В ноябре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 135,0 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 15,7% (в октябре 2024 года - 160,2 тыс. руб.). Это самое низкое значение данного показателя в 2024 году, указывается в обзоре... читать дальше
.19 декабря 2024 года 11:46
ВТБ разместит 19 декабря однодневные бонды серии КС-4-862 на 100 млрд руб. по цене 99,9453% от номинала
9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-862 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9453% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,03%... читать дальше
.19 декабря 2024 года 11:46
Банк России предложил снизить нижнюю границу тарифов по договорам обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) на 25-75%. Регулятор опубликовал проект указания об изменении тарифов, действующих по закону об ОСОПО. Предложения регулятора... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.