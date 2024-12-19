Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 767,4 млрд руб.

19 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 767,4 млрд руб.

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Максимальное значение за неделю (с 12 декабря по 19 декабря) - 100,732 руб. за доллар, минимальное значение - 99 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,73 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 106,13/111,78 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,73/106,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 120 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 103,5/106 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 55 коп., средний...

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"Т-Инвестиции" возобновили торги на внебиржевом рынке по ряду иностранных ценных бумаг, заблокированных в Национальном расчетном депозитарии (НРД), говорится в сообщении брокера. Речь идет о бумагах таких популярных компаний, как NVIDIA Corp., AT&T Inc., Bank of America... Речь идет о бумагах таких популярных компаний, как NVIDIA Corp., AT&T Inc., Bank of America... читать дальше

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Текущий уровень инфляции в РФ составляет 9,2-9,3% и является тревожным сигналом для экономики, но в целом, с учетом роста реальных доходов населения, ситуация остается стабильной, заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой "Прямой линии", совмещенной с... читать дальше

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Риксбанк (центральный банк Швеции) понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 2,5% годовых по итогам заседания в четверг, говорится в сообщении регулятора. Ставка уменьшена уже пятый раз в этом году на фоне ослабления инфляции в стране. В... Ставка уменьшена уже пятый раз в этом году на фоне ослабления инфляции в стране. В... читать дальше

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Шесть центров компетенций по повышению производительности труда планируют создать в России в ближайшие три года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на министра Максима Решетникова. По словам министра, работа по повышению производительности труда выйдет... По словам министра, работа по повышению производительности труда выйдет... читать дальше

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За последние 5 лет доля возбуждаемых правоохранителями по заявлениям страховщиков уголовных дел по статье "Страховое мошенничество" (ст. 159-5 УК РФ) в среднем по России увеличилась почти в 2 раза, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов... читать дальше

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Германский автопроизводитель Volkswagen AG и лидеры профсоюзного движения близятся к достижению соглашения о реструктуризации одноименного бренда без закрытия заводов в ФРГ, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их данным, менеджмент компании... По их данным, менеджмент компании... читать дальше

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"Московская биржа" в первом полугодии 2025 года планирует начать расчет климатического индекса нефинансовых компаний, говорится в сообщении торговой площадки. Для отбора акций в новый индекс биржа и консалтинговая компания "КарбонЛаб" разработали рейтинг климатической... Для отбора акций в новый индекс биржа и консалтинговая компания "КарбонЛаб" разработали рейтинг климатической... читать дальше

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РФ, которая наряду с Канадой является одним из крупнейших экспортеров крабов, к 2030 году может увеличить их поставки за рубеж до $2,3 млрд, в натуральном выражении экспорт превысит 90-95 тыс. тонн. Такие оценки даны в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. РФ... РФ... читать дальше

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В ноябре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 135,0 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем сразу на 15,7% (в октябре 2024 года - 160,2 тыс. руб.). Это самое низкое значение данного показателя в 2024 году, указывается в обзоре... читать дальше

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9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-862 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9453% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,03%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,03%... читать дальше

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Банк России предложил снизить нижнюю границу тарифов по договорам обязательного страхования ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) на 25-75%. Регулятор опубликовал проект указания об изменении тарифов, действующих по закону об ОСОПО. Предложения регулятора... Предложения регулятора... читать дальше

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