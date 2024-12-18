Запасы нефти в США упали за период с 6 декабря по 13 декабря на 934 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2348 тыс. баррелей

18 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 934 тыс. баррелей - до 421,016 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2348 тыс. баррелей и составили 222,037 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3180 тыс. баррелей, достигнув 118,155 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1100 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44492,764 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 149,053 млрд руб., или на...

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Рост потребительских цен на бензин в России со 10 по 16 декабря немного замедлился, составив 0,34% после 0,48% со 2 по 9 декабря и 0,38% с 26 ноября по 2 декабря, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 16 декабря выросли... По отношению к началу года цены к 16 декабря выросли... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,71 коп. и составил 14,0786 руб. Минимальный курс юаня составил 13,9755 руб., максимальный - 14,1935 руб. Было заключено 71538 сделок. Объем торгов составил 128904,1... Минимальный курс юаня составил 13,9755 руб., максимальный - 14,1935 руб. Было заключено 71538 сделок. Объем торгов составил 128904,1...

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в 4-м квартале 2024 года снизился до минус 9% c минус 7% в 3-м квартале, минус 6% во 2-м квартале (максимальный уровень с 2014 года) после минус 7% в 1мквартале 2024 года и минус 13%... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в ноябре 2024 года увеличились на 1,0% после снижения на 0,6% в октябре, роста на 0,5% в сентябре, повышения на 1,4% в августе и на 1,1% в июле, сокращения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте,... читать дальше

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Инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35% после 0,48% с 3 по 9 декабря и 0,50% с 26 ноября по 2 декабря, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 16 декабря составил 0,97%, с начала года - 9,14%. Таким образом, инфляция с... Таким образом, инфляция с... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе за счет закрытия игроками части коротких позиций в ожидании свежих статданных Росстата по инфляции в преддверии решения Банка России по ключевой ставке на заседании в пятницу; внешние фондовые и сырьевые площадки подавали умеренно позитивные... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также увеличилась - до 15,9% с 15,3% в... Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также увеличилась - до 15,9% с 15,3% в... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют слабую повышательную динамику в начале торгов, участники рынка ждут итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивают статданные по американской экономике. Решение руководства Федрезерва вместе с... Решение руководства Федрезерва вместе с... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 934 тыс. баррелей - до 421,016 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2348 тыс. баррелей и составили 222,037 млн... читать дальше

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает, что перегрев российской ИТ-отрасли на фоне ее бурного роста в последние годы приведет к ее охлаждению в 2025 году - в том числе, пересмотру инвестпланов компаний. По словам министра, за 9 месяцев 2024 года количество занятых в ИТ-отрасли... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,39 коп. и составил 14,0648 руб. Минимальный курс юаня составил 13,976 руб., максимальный - 14,1875 руб. Было заключено 14128 сделок. Объем торгов составил 36816,99... Минимальный курс юаня составил 13,976 руб., максимальный - 14,1875 руб. Было заключено 14128 сделок. Объем торгов составил 36816,99...

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ЦБ РФ с 19 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8711,38 (-77,89) руб./грамм; на серебро - 100,15 (-1,36) руб./грамм; на платину - 3079,64 (-33,13) руб./грамм; на палладий - 3086,25 (-76,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 108,5083 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,39 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 102,7763 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индия в октябре импортировала 25,369 млн тонн нефти - на 33,3% больше, чем в том же месяце 2023 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли. В денежном выражении поставки составили $14,65 млрд (+17,8% г/г и +54,7% к сентябрю). Месяцем ранее страна закупила... читать дальше

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