ЦБ РФ установил курс евро с 19 декабря в размере 108,5083 руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 108,5083 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,39 коп.

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе за счет закрытия игроками части коротких позиций в ожидании свежих статданных Росстата по инфляции в преддверии решения Банка России по ключевой ставке на заседании в пятницу; внешние фондовые и сырьевые площадки подавали умеренно позитивные... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в декабре выросли до 13,9% с 13,4% в ноябре, обновив максимум 2024 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также увеличилась - до 15,9% с 15,3% в... Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре также увеличилась - до 15,9% с 15,3% в... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют слабую повышательную динамику в начале торгов, участники рынка ждут итогов декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и оценивают статданные по американской экономике. Решение руководства Федрезерва вместе с... Решение руководства Федрезерва вместе с... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 934 тыс. баррелей - до 421,016 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2348 тыс. баррелей и составили 222,037 млн... читать дальше

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает, что перегрев российской ИТ-отрасли на фоне ее бурного роста в последние годы приведет к ее охлаждению в 2025 году - в том числе, пересмотру инвестпланов компаний. По словам министра, за 9 месяцев 2024 года количество занятых в ИТ-отрасли... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,39 коп. и составил 14,0648 руб. Минимальный курс юаня составил 13,976 руб., максимальный - 14,1875 руб. Было заключено 14128 сделок. Объем торгов составил 36816,99... Минимальный курс юаня составил 13,976 руб., максимальный - 14,1875 руб. Было заключено 14128 сделок. Объем торгов составил 36816,99...

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ЦБ РФ с 19 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8711,38 (-77,89) руб./грамм; на серебро - 100,15 (-1,36) руб./грамм; на платину - 3079,64 (-33,13) руб./грамм; на палладий - 3086,25 (-76,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 108,5083 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,39 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 102,7763 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индия в октябре импортировала 25,369 млн тонн нефти - на 33,3% больше, чем в том же месяце 2023 года, сообщается в статистических материалах министерства торговли. В денежном выражении поставки составили $14,65 млрд (+17,8% г/г и +54,7% к сентябрю). Месяцем ранее страна закупила... читать дальше

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Объем добычи "АЛРОСА" по итогам 2024 года составит 33 млн карат, заявил, как сообщила пресс-служба главы Якутии, глава компании Павел Маринычев во время обсуждения предварительных итогов деятельности "АЛРОСА". По его словам, "производственный план компании по итогам... По его словам, "производственный план компании по итогам... читать дальше

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8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-861 на 11 млрд 693,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале 2024 года увеличилось на $35,9 млрд (13,1%) и составило $310,9 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале дефицит составил $275... читать дальше

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Россия за 11 месяцев этого года экспортировала в Узбекистан продукции АПК более чем на $920 млн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на оценки экспертов. Основными экспортными товарами стали... Основными экспортными товарами стали... читать дальше

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Министерство финансов России 18 декабря признало несостоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26246 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых... Облигации серии 26246 с погашением 12 марта 2036 года имеют 23 полугодовых... читать дальше

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Индекс Мосбиржи сильно корректируется вниз после роста, пытаясь развернуться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,41 пункта (0,354%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2385,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту -... читать дальше

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