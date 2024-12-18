Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 7860,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3442,94 млрд руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 7860,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7529,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 7424,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7128,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 декабря составили 3442,94 млрд руб. против 3469,68142 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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