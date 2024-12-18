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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,43% после повышения на 0,75% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,88% после 8,54% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Доля рублевых платежей при оплате импорта РФ в октябре достигла рекордные 49,5%
Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в октябре 2024 года достигла нового максимума - 49,5%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в сентябре - 48,4%, следует из данных ЦБ РФ о...
 
Быстрее всего зарплаты росли у водителей и сварщиков
За год предлагаемые в России зарплаты увеличились на четверть - с 58 тыс. в 2023-м до 71,8 тыс. рублей в 2024-м, подсчитала рекрутинговая платформа hh.ru. При этом самый высокий прирост показала профессия промоутера - на 88%, до 68 тыс. Быстрее...
 
Клиники анонсировали рост тарифов по корпоративным ДМС
Ряд частных медицинских клиник объявил о предстоящем повышении тарифов на услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) с 2025 г. из-за медицинской инфляции (составляет примерно 10%). В частности, цены повысят сети "Открытая...
 
18 декабря 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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18 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение потребительских цен в Великобритании ноябрь 2024
13:00 Изменение потребительских цен в еврозоне ноябрь 2024
13:00 Объем строительства в еврозоне октябрь 2024
16:30 Баланс счета текущих операций США III квартал 2024
16:30 Новостройки и разрешения на строительство в США ноябрь 2024
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 07 по 13 декабря

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
18 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 69,59 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 69,59 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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18 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 21,53 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 21,53 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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18 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,14 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,14 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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18 декабря 2024 года 08:25
Нефть восстанавливается после двухдневного спада
Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали...    читать дальше
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18 декабря 2024 года 08:19
Коллегия выборщиков подтвердила победу Трампа на президентских выборах в США
Коллегия выборщиков из 50 штатов США, подтвердила результаты выборов, согласно которым Дональд Трамп станет 47-м президентом страны, сообщают местные СМИ.

Последними результаты выборов утверждали на Гавайях. Там вице-президент Камала Харрис получила четыре голоса...    читать дальше
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18 декабря 2024 года 08:10
Почти все фондовые индексы Европы снизились во вторник
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились во вторник, исключением стал только французский рынок акций.

Трейдеры занимают осторожную позицию перед заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые пройдут позднее на этой...    читать дальше
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18 декабря 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 102,9979 руб., евро - 108,3444 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 102,9979 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,54 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 108,3444 руб. По сравнению...
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18 декабря 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Изменение потребительских цен в...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,9815 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,98 коп. и составил 13,9815 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,8455 руб., максимальный - 14,07 руб. Была заключена 74181 сделка. Объем торгов составил 99215,76...
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17 декабря 2024 года 18:59
Индекс МосБиржи снизился на 1,8%, индекс РТС - на 1,9%
Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне разнополярных внешних сигналов, санкционных новостей и ожиданий решения по ставке ЦБ РФ. Индекс МосБиржи обновил новый минимум с марта 2023 года, упав в район 2370 пунктов.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 18:57
KPMG увеличила выручку на 5,4% в 2024 фингоду
Аудиторская компания KPMG International в 2024 финансовом году, который завершился 30 сентября, увеличила выручку на 5,4% - до $38,4 млрд, сообщается в отчетности.

Без учета изменения курсов обмена валют рост составил 5,1%.

Доход в сфере аудиторских услуг...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 18:48
Индонезия предоставит налоговые льготы иностранным компаниям, планирующим производство электромобилей в стране
Индонезия предоставит налоговые льготы иностранным компаниям, планирующим производить в стране электромобили, заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

В начале следующего года они получат освобождение от импортных пошлин, а ставка налога с...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 18:39
Рыбный союз объясняет рост цен на консервы увеличением затрат
Рост цен на рыбные консервы, о котором предупредили торговлю некоторые производители, связан с удорожанием сырья и других затрат. Но предлагаемые производителями уровни роста не всегда полностью отражаются в ценах на полке, считает председатель Рыбного союза Александр...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 18:28
Объем вложений по программе долгосрочных сбережений в 2024 году ожидается Минфином в районе 200 млрд руб.
Минфин РФ прогнозирует, что объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) по итогам текущего года превысит 200 млрд рублей, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.

"Средства, которые участвуют в программе, сейчас порядка 170 млрд рублей. До конца...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 18:17
Уровень расчетов участников ВЭД не снизился на фоне санкций - Силуанов
Уровень расчетов и платежей участников внешнеэкономической деятельности, а также товарооборот РФ с другими странами в 2024 году не снизился по сравнению с прошлым годом даже с учетом введенных санкций, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам стратегической сессии по...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 18:11
"КАМАЗ" допускает падение рынка тяжелых грузовиков РФ в 2025 году почти на четверть
Рынок тяжелых грузовиков полной массой 14-40 тонн в 2025 году в РФ может упасть почти на четверть из-за снижения экономической активности в автоперевозках и строительном секторе, ожидают в ПАО "КАМАЗ".

"Рынок (тяжелых грузовиков - ИФ) в 2025 году будет плохой....    читать дальше
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