18 декабря 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|ноябрь 2024
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|ноябрь 2024
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|октябрь 2024
|16:30
|Баланс счета текущих операций США
|III квартал 2024
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|ноябрь 2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 декабря
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18 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 69,59 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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18 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 21,53 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,14 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 декабря 2024 года 08:25
Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах нефти в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали... читать дальше
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18 декабря 2024 года 08:19
Коллегия выборщиков из 50 штатов США, подтвердила результаты выборов, согласно которым Дональд Трамп станет 47-м президентом страны, сообщают местные СМИ.
Последними результаты выборов утверждали на Гавайях. Там вице-президент Камала Харрис получила четыре голоса... читать дальше
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18 декабря 2024 года 08:10
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились во вторник, исключением стал только французский рынок акций.
Трейдеры занимают осторожную позицию перед заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Англии, которые пройдут позднее на этой... читать дальше
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18 декабря 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 102,9979 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,54 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 108,3444 руб. По сравнению...
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18 декабря 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Изменение потребительских цен в... читать дальше
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17 декабря 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,98 коп. и составил 13,9815 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,8455 руб., максимальный - 14,07 руб. Была заключена 74181 сделка. Объем торгов составил 99215,76...
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17 декабря 2024 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне разнополярных внешних сигналов, санкционных новостей и ожиданий решения по ставке ЦБ РФ. Индекс МосБиржи обновил новый минимум с марта 2023 года, упав в район 2370 пунктов.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика... читать дальше
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17 декабря 2024 года 18:57
Аудиторская компания KPMG International в 2024 финансовом году, который завершился 30 сентября, увеличила выручку на 5,4% - до $38,4 млрд, сообщается в отчетности.
Без учета изменения курсов обмена валют рост составил 5,1%.
Доход в сфере аудиторских услуг... читать дальше
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17 декабря 2024 года 18:48
Индонезия предоставит налоговые льготы иностранным компаниям, планирующим производить в стране электромобили, заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.
В начале следующего года они получат освобождение от импортных пошлин, а ставка налога с... читать дальше
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17 декабря 2024 года 18:39
Рост цен на рыбные консервы, о котором предупредили торговлю некоторые производители, связан с удорожанием сырья и других затрат. Но предлагаемые производителями уровни роста не всегда полностью отражаются в ценах на полке, считает председатель Рыбного союза Александр... читать дальше
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17 декабря 2024 года 18:28
Минфин РФ прогнозирует, что объем вложений в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) по итогам текущего года превысит 200 млрд рублей, заявил замминистра финансов Иван Чебесков.
"Средства, которые участвуют в программе, сейчас порядка 170 млрд рублей. До конца... читать дальше
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17 декабря 2024 года 18:17
Уровень расчетов и платежей участников внешнеэкономической деятельности, а также товарооборот РФ с другими странами в 2024 году не снизился по сравнению с прошлым годом даже с учетом введенных санкций, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам стратегической сессии по... читать дальше
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17 декабря 2024 года 18:11
Рынок тяжелых грузовиков полной массой 14-40 тонн в 2025 году в РФ может упасть почти на четверть из-за снижения экономической активности в автоперевозках и строительном секторе, ожидают в ПАО "КАМАЗ".
"Рынок (тяжелых грузовиков - ИФ) в 2025 году будет плохой.... читать дальше
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