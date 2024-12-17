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Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении штрафов за нарушение уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности. Документ (N676837-8) правительство внесло в парламент в июле. Документ (N676837-8) правительство внесло в парламент в июле. Согласно тексту принятого закона, штраф за осуществление... Согласно тексту принятого закона, штраф за осуществление... читать дальше

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Азиатские фондовые индексы в основном завершили торги во вторник снижением. На этой неделе внимание рынка направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также Банка Японии, их решения по ставкам будут обнародованы в среду и четверг соответственно. В... На этой неделе внимание рынка направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также Банка Японии, их решения по ставкам будут обнародованы в среду и четверг соответственно. В... читать дальше

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Власти европейских стран согласовали новый механизм, согласно которому танкеры, перевозящие российскую нефть в европейских водах, должны будут предоставить достаточную страховку от несчастных случаев, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. По... По... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении правил проведения проверок бизнеса: предусматривается возможность создания публичных рейтингов соблюдения компаниями обязательных требований, ограничивается перечень причин для внеплановых проверок. В России до конца... В России до конца... читать дальше

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Минэнерго РФ предлагает установить доходность новых проектов строительства энергомощностей в дефицитных энергорайонах на уровне 8% вместо 14% ранее, сообщил гендиректор "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) Денис Федоров в ходе выступления в Совете Федерации. "У нас всегда... "У нас всегда... читать дальше

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Депутаты Госдумы РФ приняли во третьем чтении закон о создании системы гарантирования в сегменте страхования жизни под эгидой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) (N372345-8) на заседании во вторник. Новый закон вступает в силу с 1 января 2027 года, он создает систему... Новый закон вступает в силу с 1 января 2027 года, он создает систему... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,3 пункта (0,591%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2406 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2413,99 (-0,26%) пункта,... читать дальше

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Коэффициент утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) снизился за последние 7 лет, по итогам 2023 года он составил 82,4%, сообщается в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2023 году", опубликованном на сайте Минприроды. "Полезное... "Полезное... читать дальше

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Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила по 24 сентября 2025 года действие антидемпинговой пошлины в отношении происходящих из Китая горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой стали. Срок действия меры должен был истечь 31 января 2025... Срок действия меры должен был истечь 31 января 2025... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 10 декабря по 17 декабря) - 100,1731 руб. за доллар, минимальное значение - 97,2873 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 2,89 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,17/106,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 77 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 106,44/112,08 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 103/105,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 35 коп., средний...

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Объем ВВП Белоруссии в январе-ноябре 2024 года составил 224,2 млрд белорусских рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 3,9% к показателю аналогичного периода прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет республики (Белстат). Индекс-дефлятор ВВП за 11... Индекс-дефлятор ВВП за 11... читать дальше

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В Центризбирком Белоруссии поданы документы для регистрации действующего главы республики Александра Лукашенко кандидатом в президенты, сообщили в пресс-службе ЦИК во вторник. "В ЦИК Беларуси представлены документы для регистрации Александра Лукашенко кандидатом в... "В ЦИК Беларуси представлены документы для регистрации Александра Лукашенко кандидатом в... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы изменяются разнонаправленно во вторник. Трейдеры занимают осторожную позицию перед заседаниями Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии, которые пройдут позднее на этой неделе, отмечает Trading Economics.... Трейдеры занимают осторожную позицию перед заседаниями Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии, которые пройдут позднее на этой неделе, отмечает Trading Economics.... читать дальше

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