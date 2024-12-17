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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,43% после повышения на 0,75% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,88% после 8,54% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Доля рублевых платежей при оплате импорта РФ в октябре достигла рекордные 49,5%
Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в октябре 2024 года достигла нового максимума - 49,5%, превысив прежний рекордный уровень, зафиксированный в сентябре - 48,4%, следует из данных ЦБ РФ о...
 
Быстрее всего зарплаты росли у водителей и сварщиков
За год предлагаемые в России зарплаты увеличились на четверть - с 58 тыс. в 2023-м до 71,8 тыс. рублей в 2024-м, подсчитала рекрутинговая платформа hh.ru. При этом самый высокий прирост показала профессия промоутера - на 88%, до 68 тыс. Быстрее...
 
Клиники анонсировали рост тарифов по корпоративным ДМС
Ряд частных медицинских клиник объявил о предстоящем повышении тарифов на услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) с 2025 г. из-за медицинской инфляции (составляет примерно 10%). В частности, цены повысят сети "Открытая...
 
17 декабря 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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17 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo декабрь 2024
13:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew декабрь 2024
13:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew декабрь 2024
16:30 Изменение потребительских цен в Канаде ноябрь 2024
16:30 Объемы розничных продаж в США ноябрь 2024
17:15 Промышленное производство в США ноябрь 2024
18:00 Товарные запасы на складах США октябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
17 декабря 2024 года 14:08
Принят закон о росте штрафов для "теневого" бизнеса
Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении штрафов за нарушение уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности.

Документ (N676837-8) правительство внесло в парламент в июле.

Согласно тексту принятого закона, штраф за осуществление...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 14:00
Азиатские рынки акций в основном завершили торги в минусе
Азиатские фондовые индексы в основном завершили торги во вторник снижением.

На этой неделе внимание рынка направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также Банка Японии, их решения по ставкам будут обнародованы в среду и четверг соответственно. В...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 13:55
Европейские страны будут проверять страховку у танкеров с российской нефтью
Власти европейских стран согласовали новый механизм, согласно которому танкеры, перевозящие российскую нефть в европейских водах, должны будут предоставить достаточную страховку от несчастных случаев, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 13:46
Госдума приняла закон об изменении правил проведения проверок бизнеса
Госдума приняла в третьем чтении закон об изменении правил проведения проверок бизнеса: предусматривается возможность создания публичных рейтингов соблюдения компаниями обязательных требований, ограничивается перечень причин для внеплановых проверок.

В России до конца...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 13:35
Минэнерго предлагает доходность новых проектов генерации на уровне 8%, это убыточные проекты - ГЭХ
Минэнерго РФ предлагает установить доходность новых проектов строительства энергомощностей в дефицитных энергорайонах на уровне 8% вместо 14% ранее, сообщил гендиректор "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) Денис Федоров в ходе выступления в Совете Федерации.

"У нас всегда...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 13:24
Госдума приняла закон о системе гарантирования на рынке страхования жизни
Депутаты Госдумы РФ приняли во третьем чтении закон о создании системы гарантирования в сегменте страхования жизни под эгидой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) (N372345-8) на заседании во вторник.

Новый закон вступает в силу с 1 января 2027 года, он создает систему...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 17 декабря снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,3 пункта (0,591%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2406 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2413,99 (-0,26%) пункта,...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 13:15
Коэффициент утилизации попутного нефтяного газа по итогам 2023 года составил 82,4%
Коэффициент утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) снизился за последние 7 лет, по итогам 2023 года он составил 82,4%, сообщается в государственном докладе "О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2023 году", опубликованном на сайте Минприроды.

"Полезное...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 13:07
ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы из КНР
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила по 24 сентября 2025 года действие антидемпинговой пошлины в отношении происходящих из Китая горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой стали.

Срок действия меры должен был истечь 31 января 2025...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 100,1731 руб.
Максимальное значение за неделю (с 10 декабря по 17 декабря) - 100,1731 руб. за доллар, минимальное значение - 97,2873 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 2,89 руб.

Это автоматическое сообщение.
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17 декабря 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 100,17/106,11 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,17/106,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 77 коп., Cредний курс продажи...
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17 декабря 2024 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 106,44/112,08 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 106,44/112,08 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 60 коп., Cредний курс продажи вырос...
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17 декабря 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 17 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 103/105,7 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 103/105,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 35 коп., средний...
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17 декабря 2024 года 12:58
Рост экономики Белоруссии в январе-ноябре замедлился до 3,9%
Объем ВВП Белоруссии в январе-ноябре 2024 года составил 224,2 млрд белорусских рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 3,9% к показателю аналогичного периода прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет республики (Белстат).

Индекс-дефлятор ВВП за 11...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 12:49
В ЦИК Белоруссии поданы документы для регистрации Лукашенко кандидатом в президенты
В Центризбирком Белоруссии поданы документы для регистрации действующего главы республики Александра Лукашенко кандидатом в президенты, сообщили в пресс-службе ЦИК во вторник.

"В ЦИК Беларуси представлены документы для регистрации Александра Лукашенко кандидатом в...    читать дальше
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17 декабря 2024 года 12:40
Рынки акций Европы движутся разнонаправленно
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы изменяются разнонаправленно во вторник.

Трейдеры занимают осторожную позицию перед заседаниями Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии, которые пройдут позднее на этой неделе, отмечает Trading Economics....    читать дальше
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