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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 17 декабря в размере 108,7016 руб.
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16 декабря 2024 года 17:42
ЦБ РФ установил курс евро с 17 декабря в размере 108,7016 руб.
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16 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 108,7016 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 31,10 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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