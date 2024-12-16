Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 184,5 млрд руб.

16 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 184,5 млрд руб.

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Потребительские цены в Белоруссии за ноябрь 2024 года выросли на 0,3% после роста на 0,5% за октябрь и на 0,4% за сентябрь, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). Инфляция в январе-ноябре составила 4,6%. Инфляция в январе-ноябре составила 4,6%. Годовая инфляция... Годовая инфляция... читать дальше

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Курс биткойна накануне достиг очередного исторического максимума, превысив $106 тыс. Биткойн к 10:42 мск понедельника подорожал на 1,9% - до $105,11 тыс., по данным Coindesk. В воскресенье криптовалюта поднималась до $106,491 тыс. Биткойн к 10:42 мск понедельника подорожал на 1,9% - до $105,11 тыс., по данным Coindesk. В воскресенье криптовалюта поднималась до $106,491 тыс. Рост биткойна продолжается уже... Рост биткойна продолжается уже... читать дальше

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В ноябре в РФ было выдано 1,70 млн потребительских кредитов, что на 21,0% ниже показателя октября (2,15 млн). При этом за последние три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась почти на половину - на 49,3% (в августе - 3,35 млн). Такие данные приводятся в обзоре... читать дальше

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Запасы зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в сельхозорганизациях РФ к 1 декабря составили 31,1 млн тонн, что на 21,3% меньше, чем годом ранее (39,4 млн тонн), сообщает Росстат. В том числе запасы пшеницы снизились на 24,6%, до 18,7 млн тонн с 24,8 млн... В том числе запасы пшеницы снизились на 24,6%, до 18,7 млн тонн с 24,8 млн... читать дальше

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Сельхозорганизации РФ в ноябре произвели 3,216 млрд яиц, что на 3,7% больше, чем в ноябре прошлого года (3,102 млрд штук), сообщает Росстат. Но этот рост пока не позволил компенсировать отставание в предыдущие месяцы и показатели за 11 месяцев ниже прошлогодних - 34,7... Но этот рост пока не позволил компенсировать отставание в предыдущие месяцы и показатели за 11 месяцев ниже прошлогодних - 34,7... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,01 пункта (0,886%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2463,19 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,71 пункта (0,886%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,71 пункта (0,886%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 13 декабря на 8,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России принял решение с 28 ноября... Банк России принял решение с 28 ноября... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Франции до "Aa3" с "Aa2" и изменило его прогноз на "стабильный" с "негативного", говорится в сообщении агентства. Рейтинговое действие отражает мнение Moody's о том, что на фоне политической... Рейтинговое действие отражает мнение Moody's о том, что на фоне политической... читать дальше

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Китайский юань растет на Московской бирже утром в понедельник, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,882 руб. (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,76 коп. ниже... По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,882 руб. (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,76 коп. ниже...

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, приостановившей рост нефти (февральский фьючерс на Brent просел к $74 за баррель), а также сохраняющихся ожиданиях роста ставки ЦБ РФ на заседании регулятора 20... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 184,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,47/107,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 125 коп., Cредний курс продажи...

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Проезд жителей Москвы и Подмосковья по Московскому скоростному диаметру (МСД) может стать платным из-за растущей загрузки на нем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки... "Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки... читать дальше

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Курс доллара США снижается в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов утром в понедельник. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет... читать дальше

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Регионам РФ разрешат оставлять у себя 100% платы за негативное воздействие на окружающую среду, в то время как сейчас 40% платы идет в бюджеты субъектов РФ, а 60% - в бюджеты муниципальных районов и округов, бюджеты городских округов. Поправки (N722023-8) в Бюджетный... Поправки (N722023-8) в Бюджетный... читать дальше

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Число оформленных ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости Москвы за 11 месяцев снизилось почти на 23% год к году, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра. "Всего в январе-ноябре 2024 года зарегистрировано 66 294 ДДУ с привлечением кредитных... "Всего в январе-ноябре 2024 года зарегистрировано 66 294 ДДУ с привлечением кредитных... читать дальше

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