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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в ноябре составила 1,43%
Рост потребительских цен в ноябре ускорился до 1,43% после повышения на 0,75% в октябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 8,88% после 8,54% месяцем ранее. Рост цен в ноябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 3,1%
Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП РФ за 3-й квартал 2024 года на уровне 3,1% в годовом выражении. Соответствующие данные содержатся в докладе Росстата о производстве ВВП в 3-м квартале 2024 года. Во 2-м квартале 2024 года...
 
Банковские МФО значительно нарастили долю в выдачах микрозаймов
Банковские МФО значительно нарастили долю в выдачах микрозаймов, что связано с перетоком клиентов, которым банк отказал в кредите из-за регуляторных ограничений, пишут "Ведомости". Доля банковских микрофинансовых организаций (МФО) во всех выдачах...
 
Сколько курьеров нужно в России
За последние два года российские компании не раз жаловались на дефицит различных специалистов. Правительство, в свою очередь, пытаясь улучшить ситуацию, инвестирует в кадровое прогнозирование и более эффективное регулирование распределения рабочей...
 
16 декабря 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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16 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
16:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing декабрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
16 декабря 2024 года 11:13
В январе-ноябре инфляция в Белоруссии составила 4,6%
Потребительские цены в Белоруссии за ноябрь 2024 года выросли на 0,3% после роста на 0,5% за октябрь и на 0,4% за сентябрь, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат).

Инфляция в январе-ноябре составила 4,6%.

Годовая инфляция...    читать дальше
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16 декабря 2024 года 11:04
Биткойн обновил исторический максимум
Курс биткойна накануне достиг очередного исторического максимума, превысив $106 тыс.

Биткойн к 10:42 мск понедельника подорожал на 1,9% - до $105,11 тыс., по данным Coindesk. В воскресенье криптовалюта поднималась до $106,491 тыс.

Рост биткойна продолжается уже...    читать дальше
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16 декабря 2024 года 10:51
В ноябре выдача потребительских кредитов сократилась на 21% к октябрю
В ноябре в РФ было выдано 1,70 млн потребительских кредитов, что на 21,0% ниже показателя октября (2,15 млн). При этом за последние три осенних месяца выдача потребкредитов сократилась почти на половину - на 49,3% (в августе - 3,35 млн). Такие данные приводятся в обзоре...    читать дальше
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16 декабря 2024 года 10:41
Запасы зерна в сельхозорганизациях к 1 декабря снизились на 21% - Росстат
Запасы зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в сельхозорганизациях РФ к 1 декабря составили 31,1 млн тонн, что на 21,3% меньше, чем годом ранее (39,4 млн тонн), сообщает Росстат.

В том числе запасы пшеницы снизились на 24,6%, до 18,7 млн тонн с 24,8 млн...    читать дальше
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16 декабря 2024 года 10:32
В ноябре сельхозорганизации увеличили производство яиц на 3,7% - Росстат
Сельхозорганизации РФ в ноябре произвели 3,216 млрд яиц, что на 3,7% больше, чем в ноябре прошлого года (3,102 млрд штук), сообщает Росстат.

Но этот рост пока не позволил компенсировать отставание в предыдущие месяцы и показатели за 11 месяцев ниже прошлогодних - 34,7...    читать дальше
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16 декабря 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 16 декабря снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,01 пункта (0,886%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2463,19 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,71 пункта (0,886%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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16 декабря 2024 года 10:23
ЦБ РФ продал юани на 8,4 млрд руб. с расчетами 13 декабря
ЦБ РФ продал валюту расчетами 13 декабря на 8,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Банк России принял решение с 28 ноября...    читать дальше
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16 декабря 2024 года 10:15
Moody's снизило кредитный рейтинг Франции до "Aa3" с "Aa2"
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Франции до "Aa3" с "Aa2" и изменило его прогноз на "стабильный" с "негативного", говорится в сообщении агентства.

Рейтинговое действие отражает мнение Moody's о том, что на фоне политической...    читать дальше
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16 декабря 2024 года 10:08
Рубль утром слабеет в паре с юанем на торгах "Московской биржи"
Китайский юань растет на Московской бирже утром в понедельник, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,882 руб. (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 12,76 коп. ниже...
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16 декабря 2024 года 10:04
Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,6%
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, приостановившей рост нефти (февральский фьючерс на Brent просел к $74 за баррель), а также сохраняющихся ожиданиях роста ставки ЦБ РФ на заседании регулятора 20...    читать дальше
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16 декабря 2024 года 10:03
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 184,5 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 184,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
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16 декабря 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 98,47/107,32 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 98,47/107,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 125 коп., Cредний курс продажи...
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16 декабря 2024 года 09:59
Власти Москвы допустили платный проезд на МСД
Проезд жителей Москвы и Подмосковья по Московскому скоростному диаметру (МСД) может стать платным из-за растущей загрузки на нем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Рассматриваем разные решения на этот счет. Потоки...    читать дальше
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16 декабря 2024 года 09:55
Доллар дешевеет к основным валютам
Курс доллара США снижается в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов утром в понедельник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет...    читать дальше
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16 декабря 2024 года 09:46
Регионы получат право на зачисление в свои бюджеты 100% платы за негативное воздействие на экологию
Регионам РФ разрешат оставлять у себя 100% платы за негативное воздействие на окружающую среду, в то время как сейчас 40% платы идет в бюджеты субъектов РФ, а 60% - в бюджеты муниципальных районов и округов, бюджеты городских округов.

Поправки (N722023-8) в Бюджетный...    читать дальше
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16 декабря 2024 года 09:39
Число ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости Москвы упало почти на 23% за год
Число оформленных ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости Москвы за 11 месяцев снизилось почти на 23% год к году, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Всего в январе-ноябре 2024 года зарегистрировано 66 294 ДДУ с привлечением кредитных...    читать дальше
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