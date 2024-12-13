13 декабря 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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13 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 16.12 по 22.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|16.12.2024
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|декабрь 2024
|17.12.2024
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|декабрь 2024
|17.12.2024
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|декабрь 2024
|17.12.2024
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|декабрь 2024
|17.12.2024
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|ноябрь 2024
|17.12.2024
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|ноябрь 2024
|17.12.2024
|17:15
|Промышленное производство в США
|ноябрь 2024
|17.12.2024
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|октябрь 2024
|18.12.2024
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|ноябрь 2024
|18.12.2024
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|ноябрь 2024
|18.12.2024
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|октябрь 2024
|18.12.2024
|16:30
|Баланс счета текущих операций США
|III квартал 2024
|18.12.2024
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|ноябрь 2024
|18.12.2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 декабря
|19.12.2024
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|декабрь 2024
|19.12.2024
|12:30
|Баланс счета текущих операций Италии
|октябрь 2024
|19.12.2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 01 по 07 декабря
|19.12.2024
|16:30
|Изменение ВВП США
|III квартал 2024
|19.12.2024
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|декабрь 2024
|19.12.2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 ноября
|19.12.2024
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|ноябрь 2024
|19.12.2024
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|ноябрь 2024
|19.12.2024
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|декабрь 2024
|20.12.2024
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|октябрь 2024
|20.12.2024
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|ноябрь 2024
|20.12.2024
|10:00
|Цены производителей в Германии
|ноябрь 2024
|20.12.2024
|10:45
|Цены производителей во Франции
|ноябрь 2024
|20.12.2024
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|ноябрь 2024
|20.12.2024
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|декабрь 2024
|20.12.2024
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|декабрь 2024
Это автоматическое сообщение.
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13 декабря 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 16.12 по 22.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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13 декабря 2024 года 17:14
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