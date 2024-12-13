.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 14 декабря в размере 109,0126 руб.
.
13 декабря 2024 года 17:10
ЦБ РФ установил курс евро с 14 декабря в размере 109,0126 руб.
|0
13 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 109,0126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 146,78 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 декабря 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,21 коп. и составил 13,9953 руб. Минимальный курс юаня составил 13,82 руб., максимальный - 14,0735 руб. Было заключено 49568 сделок. Объем торгов составил 78927,22 млн...
.
13 декабря 2024 года 19:02
Росстат подтвердил свою предварительную оценку роста ВВП РФ за 3-й квартал 2024 года на уровне 3,1% в годовом выражении. Соответствующие данные содержатся в докладе Росстата о производстве ВВП в 3-м квартале 2024 года. Во 2-м квартале 2024 года рост ВВП в годовом... читать дальше
.13 декабря 2024 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индексов на 0,4%, завершил пятницу противоречиво. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,3% и составил 2485,2 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,2% - до 756,93 пункта. Европейские... читать дальше
.13 декабря 2024 года 18:50
Некоторые устройства самообслуживания Т-Банка с 1 января 2025 года могут перестать принимать карты международных платежных систем Visa и MasterCard, говорится в рассылке кредитной организации для клиентов. "С 1 января некоторые терминалы могут перестать поддерживать... читать дальше
.13 декабря 2024 года 18:43
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об отмене запрета компаниям иметь в качестве единственного учредителя другое юрлицо с одним участником или акционером. Соответствующие поправки в законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной... читать дальше
.13 декабря 2024 года 18:34
Вечером нефтяные цены остаются в плюсе. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 18:21 мск торговались по $73,91 за баррель, на $0,5 (0,68%) выше цены закрытия четверга. Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской... читать дальше
.13 декабря 2024 года 18:17
Inter IKEA Group завершила сделку по приобретению розничной сети IKEA в Эстонии, Латвии и Литве. "В августе 2024 года Inter IKEA Group подписала соглашение о покупке акций с компанией Hof ehf (Исландия), владельцем розничной сети IKEA Baltics. После получения... читать дальше
.13 декабря 2024 года 18:09
В начале торгов в пятницу индекс Dow Jones Industrial Average колеблется между ростом и снижением, S&P 500 и Nasdaq Composite дорожают вслед за котировками акций IT-компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:55 мск опустился на 12,47 пункта (0,03%) и... читать дальше
.13 декабря 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,07 коп. и составил 13,9945 руб. Минимальный курс юаня составил 13,8225 руб., максимальный - 14,05 руб. Было заключено 15620 сделок. Объем торгов составил 36056,3 млн...
.13 декабря 2024 года 17:52
АО "Дербентский коньячный комбинат" (ДКК, Дагестан) в январе-ноябре 2024 года произвело 420,402 тыс. декалитров (дал) продукции, сообщили "Интерфаксу" на предприятии. По словам представителя комбината, за аналогичный период прошлого года было выпущено 384 тыс. дал... читать дальше
.13 декабря 2024 года 17:43
Правительство Великобритании вновь сократило долю в банке NatWest (бывший Royal Bank of Scotland), теперь она составляет менее 10%. Как говорится в сообщении британского Минфина, власти продали 80,9 млн акций NatWest, уменьшив долю в нем до 9,99% с... читать дальше
.13 декабря 2024 года 17:35
Нефтегазовая отрасль к настоящему моменту сумела импортозаместить до 80% необходимых IT-решений, сказал журналистам председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, который возглавляет Индустриальный центр компетенций (ИЦК) "Нефтегаз, нефтехимия и недропользование".... читать дальше
.13 декабря 2024 года 17:28
Право компаний проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников предлагается продлить только на два месяца, до 28 февраля 2025 года - это устанавливает подготовленный комитетом Госдумы по вопросам собственности ко второму чтению... читать дальше
.13 декабря 2024 года 17:20
Венгрия и Болгария нашли юридическое и финансовое приемлемое для сторон решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию в условиях санкций США в отношении Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в одной из... читать дальше
.13 декабря 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 16.12 по 22.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.13 декабря 2024 года 17:14
ЦБ РФ с 14 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8926,44 (-115,36) руб./грамм; на серебро - 106,01 (+0,07) руб./грамм; на платину - 3109,22 (-25,64) руб./грамм; на палладий - 3242,23 (+3,77) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.