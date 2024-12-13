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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6532,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3510,97 млрд руб.
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13 декабря 2024 года 09:34
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6532,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3510,97 млрд руб.
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13 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 декабря составили по Российской Федерации 6532,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6213,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6118,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5831,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 декабря составили 3510,97 млрд руб. против 3543,81533 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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