Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6532,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3510,97 млрд руб.

13 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 декабря составили по Российской Федерации 6532,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 6213,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6118,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5831,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 декабря составили 3510,97 млрд руб. против 3543,81533 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.