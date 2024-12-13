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По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона существенно снизились, исключением стал только рынок акций Южной Кореи. Китайский индекс Shanghai Composite упал на 2%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. Тем не менее, по итогам всей... Китайский индекс Shanghai Composite упал на 2%, гонконгский Hang Seng - на 2,1%. Тем не менее, по итогам всей... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,95 пункта (0,68%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2475,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2486,32 (-0,25%) пункта,... читать дальше

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Фальсифицированных продуктов на российском рынке становится меньше, но нарушители находят лазейки. Поэтому степень ответственности должна быть выше, чтобы перекрыть им все пути к потребителям, считает руководитель Россельхознадзора а Сергей Данкверт. "С фальсификаторами... "С фальсификаторами... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 6 декабря по 13 декабря) - 100,1573 руб. за доллар, минимальное значение - 96,5375 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 3,62 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 106,2/112,14 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 100,16/106,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 116 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 103/106,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...

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Действующий в Белоруссии безвизовый въезд для граждан европейских стран продлен до конца 2025 года, сообщил в пятницу государственный пограничный комитет. "Учитывая популярность белорусского "безвиза" среди иностранцев, главой государства принято решение о продлении... "Учитывая популярность белорусского "безвиза" среди иностранцев, главой государства принято решение о продлении... читать дальше

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Чистая стоимость активов домохозяйств и некоммерческих групп США на конец сентября составляла $168,8 трлн, увеличившись за три месяца на $4,77 трлн (на 2,9%), по данным Федеральной резервной системы (ФРС). Таким образом, показатель обновил исторический... Таким образом, показатель обновил исторический... читать дальше

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Германия сократила экспорт в Россию в октябре на 9,4% по сравнению с сентябрем - до 628,7 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Импорт из РФ в позапрошлом месяце вырос на 27,4% м/м - до 153,6 млн евро. Импорт из РФ в позапрошлом месяце вырос на 27,4% м/м - до 153,6 млн евро. Октябрьский... Октябрьский... читать дальше

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Правительство Канады рассматривает возможность ввести экспортные пошлины на поставки США нефти, урана и поташа, если избранный президент Дональд Трамп примет 25% пошлины на канадские товары, сообщает The Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного представителя канадских... читать дальше

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За полгода цены на яйца в США подскочили на 35%: в мае упаковка из двенадцати яиц стоила в среднем $2,7, а в ноябре - уже $3,65, сообщило Бюро трудовой статистики США (BLS). Это пока ниже рекорда в $4,82, зафиксированного в начале 2023 года. В то же время в магазинах... В то же время в магазинах... читать дальше

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3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-858 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8361% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,03%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,03%... читать дальше

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В РФ с 2016 года растет число семей, в которых родился третий и последующий ребенок, за семь лет суммарный коэффициент рождаемости таких детей вырос на 20,4%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "В России сегодня проживает более 30 млн детей в 24,5 млн семей.... "В России сегодня проживает более 30 млн детей в 24,5 млн семей.... читать дальше

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Совокупная чистая прибыль банков США в третьем квартале 2024 года снизилась на 4,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составила $65,4 млрд, говорится в сообщении Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). В расчетах учитывались данные 4,517... В расчетах учитывались данные 4,517... читать дальше

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Выручка РФ от экспорта продукции АПК в 2024 году может сохраниться на уровне прошлого года, несмотря на снижение цен на мировом рынке. Объем экспорта в натуральном выражении вырастет на 10%, прогнозирует руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий... читать дальше

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