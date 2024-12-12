12 декабря 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
12 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:15
|Процентная ставка ЕЦБ
|декабрь 2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 01 по 07 декабря
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|ноябрь 2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 ноября
|22:00
|Бюджет США
|ноябрь 2024
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 декабря 2024 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,71/106,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...
.
12 декабря 2024 года 09:56
За 11 месяцев 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 109 639 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Показатель снизился к январю-ноябрю 2023 года (126 544) на 13,4% и вырос к 2022 году (97 383) на 12,6%,... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 09:47
Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года на 13%, выручку - на 11%, до рекордного максимума.
Годовая выручка Adobe также достигла... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 09:39
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 декабря составили по Российской Федерации 6118,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5831,5 млрд руб.
На... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 09:32
Увеличение размера отчислений телеком-операторов в фонд универсальной услуги связи (УУС) с 1,2% до 2% даст возможность обеспечения доступа в интернет в малых поселениях численностью менее 100 человек, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
В среду Госдума... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 09:25
В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, укрепляется в паре с иеной.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 09:22
Грузооборот морских портов РФ в январе-ноябре 2024 года уменьшился на 2% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 815,1 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).
Объем перевалки сухих грузов сократилась на 2,1%, до 407,1 млн тонн, в... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 09:16
2 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-858 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 09:14
Сбербанк в следующем году рассчитывает получить финансовый эффект от применения технологий искусственного интеллекта не ниже уровня 2024 года - 450 млрд рублей, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.
"В этом году мы считаем, что эта... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 09:06
Комитет Госдумы по контролю одобрил ко второму чтению законопроект, предусматривающий возможность присвоения компаниям публичной оценки уровня соблюдения ими обязательных требований.
Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственном контроле... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 09:00
Прогноз поставок жидких углеводородов (ЖУВ) из стран, не входящих в соглашение ОПЕК+, на 2024 год повышен на 50 тыс. б/с, на 2025 год - не претерпел изменений, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.
Так, ожидается, что в 2024 году страны, не входящие в соглашение ОПЕК+,... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 08:55
Комитет Госдумы по контролю рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект, ограничивающий перечень ситуаций, когда надзорные органы смогут проводить внеплановые проверки бизнеса. Эти изменения парламентарии принимают незадолго до истечения моратория на такие... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 08:49
Сегодня азиатские рынки акций в основном растут вслед за подъемом большинства индексов Уолл-стрит накануне.
Китайский Shanghai Composite к 8:30 мск поднялся на 0,64%, гонконгский Hang Seng - на 1,31%.
Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 08:46
Дефицит госбюджета США в ноябре составил $366,763 млрд, что на 16,8% превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($314,012 млрд), сообщил Минфин страны.
Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 9,8% - до $301,754 млрд против $274,83 млрд годом ранее. Расходы... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 08:39
Цены на яйца в РФ с 3 по 9 декабря повысились на 1,5%, сообщил вчера Росстат.
Темпы роста продолжают ускоряться: неделей ранее цены повысились на 1,3%, а на предыдущей неделе - на 1,1%.
В то же время рост цен на сливочное масло замедлился до 0,9% против 1,2%... читать дальше
.
12 декабря 2024 года 08:33
Торги в среду американские фондовые индексы завершили без единой динамики, Nasdaq впервые превысил 20000 пунктов. Инвесторы оценивали статданные и новости компаний.
Dow Jones Industrial Average понизился на 0,22% и составил 44148,56 пункта. Standard & Poor's 500... читать дальше
.