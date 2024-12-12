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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,71/106,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...

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За 11 месяцев 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 109 639 договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Показатель снизился к январю-ноябрю 2023 года (126 544) на 13,4% и вырос к 2022 году (97 383) на 12,6%,... читать дальше

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Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 финансового года на 13%, выручку - на 11%, до рекордного максимума. Годовая выручка Adobe также достигла... Годовая выручка Adobe также достигла... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 декабря составили по Российской Федерации 6118,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5831,5 млрд руб. На... На... читать дальше

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Увеличение размера отчислений телеком-операторов в фонд универсальной услуги связи (УУС) с 1,2% до 2% даст возможность обеспечения доступа в интернет в малых поселениях численностью менее 100 человек, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В среду Госдума... В среду Госдума... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов, укрепляется в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская... читать дальше

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Грузооборот морских портов РФ в январе-ноябре 2024 года уменьшился на 2% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 815,1 млн тонн, сообщается на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП). Объем перевалки сухих грузов сократилась на 2,1%, до 407,1 млн тонн, в... Объем перевалки сухих грузов сократилась на 2,1%, до 407,1 млн тонн, в... читать дальше

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2 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-858 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Сбербанк в следующем году рассчитывает получить финансовый эффект от применения технологий искусственного интеллекта не ниже уровня 2024 года - 450 млрд рублей, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф. "В этом году мы считаем, что эта... "В этом году мы считаем, что эта... читать дальше

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Комитет Госдумы по контролю одобрил ко второму чтению законопроект, предусматривающий возможность присвоения компаниям публичной оценки уровня соблюдения ими обязательных требований. Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственном контроле... Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О государственном контроле... читать дальше

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Прогноз поставок жидких углеводородов (ЖУВ) из стран, не входящих в соглашение ОПЕК+, на 2024 год повышен на 50 тыс. б/с, на 2025 год - не претерпел изменений, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК. Так, ожидается, что в 2024 году страны, не входящие в соглашение ОПЕК+,... Так, ожидается, что в 2024 году страны, не входящие в соглашение ОПЕК+,... читать дальше

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Комитет Госдумы по контролю рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект, ограничивающий перечень ситуаций, когда надзорные органы смогут проводить внеплановые проверки бизнеса. Эти изменения парламентарии принимают незадолго до истечения моратория на такие... читать дальше

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Сегодня азиатские рынки акций в основном растут вслед за подъемом большинства индексов Уолл-стрит накануне. Китайский Shanghai Composite к 8:30 мск поднялся на 0,64%, гонконгский Hang Seng - на 1,31%. Китайский Shanghai Composite к 8:30 мск поднялся на 0,64%, гонконгский Hang Seng - на 1,31%. Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей... Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей... читать дальше

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Дефицит госбюджета США в ноябре составил $366,763 млрд, что на 16,8% превышает показатель за тот же месяц прошлого года ($314,012 млрд), сообщил Минфин страны. Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 9,8% - до $301,754 млрд против $274,83 млрд годом ранее. Расходы... Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 9,8% - до $301,754 млрд против $274,83 млрд годом ранее. Расходы... читать дальше

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Цены на яйца в РФ с 3 по 9 декабря повысились на 1,5%, сообщил вчера Росстат. Темпы роста продолжают ускоряться: неделей ранее цены повысились на 1,3%, а на предыдущей неделе - на 1,1%. Темпы роста продолжают ускоряться: неделей ранее цены повысились на 1,3%, а на предыдущей неделе - на 1,1%. В то же время рост цен на сливочное масло замедлился до 0,9% против 1,2%... В то же время рост цен на сливочное масло замедлился до 0,9% против 1,2%... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индексы завершили без единой динамики, Nasdaq впервые превысил 20000 пунктов. Инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Dow Jones Industrial Average понизился на 0,22% и составил 44148,56 пункта. Standard & Poor's 500... Dow Jones Industrial Average понизился на 0,22% и составил 44148,56 пункта. Standard & Poor's 500... читать дальше

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