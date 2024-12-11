Запасы нефти в США упали за период с 29 ноября по 6 декабря на 1425 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5086 тыс. баррелей

11 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 1425 тыс. баррелей - до 421,95 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5086 тыс. баррелей и составили 219,689 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3235 тыс. баррелей, достигнув 121,335 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1100 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1200 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46373,135 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 390,178 млрд руб., или на...

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Цены на сливочное масло в РФ в ноябре выросли на 5%, сообщил Росстат в среду. Рост цен замедлился, в октябре он составлял 6,6%. С начала года сливочное масло подорожало на 32,1%, в годовом выражении- на 34,1%. Рост цен замедлился, в октябре он составлял 6,6%. С начала года сливочное масло подорожало на 32,1%, в годовом выражении- на 34,1%. Росстат отмечает рост цен и на другие молочные... Росстат отмечает рост цен и на другие молочные... читать дальше

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Цены на новые легковые автомобили иностранных брендов в РФ с 3 по 9 декабря выросли на 1,02%, сообщил Росстат Согласно данным ведомства об индексе потребительских цен, с начала года иномарки подорожали на 2,01% Согласно данным ведомства об индексе потребительских цен, с начала года иномарки подорожали на 2,01% Цена на новые российские легковые автомобили с 3... Цена на новые российские легковые автомобили с 3... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ за неделю с 3 по 9 декабря выросли на 3,2%, сообщил Росстат в среду. Рост цен продолжает замедляться. На минувшей неделе он составлял 3,6%, на предыдущей - 3,8%. Рост цен продолжает замедляться. На минувшей неделе он составлял 3,6%, на предыдущей - 3,8%. Лидерами по темпам недельного роста цен по-прежнему остаются... Лидерами по темпам недельного роста цен по-прежнему остаются... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,47 коп. и составил 13,8923 руб. Минимальный курс юаня составил 13,6655 руб., максимальный - 14,061 руб. Было заключено 80212 сделок. Объем торгов составил 101427,21... Минимальный курс юаня составил 13,6655 руб., максимальный - 14,061 руб. Было заключено 80212 сделок. Объем торгов составил 101427,21...

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Цены на красную икру в РФ в ноябре выросли на 5,4%, сообщил Росстат в среду. Темпы роста существенно замедлились: в октябре они составляли 11,8%, в сентябре - 12,6%. Цены на охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород выросли на 3,3%, мороженую... Темпы роста существенно замедлились: в октябре они составляли 11,8%, в сентябре - 12,6%. Цены на охлажденную и мороженую разделанную рыбу лососевых пород выросли на 3,3%, мороженую... читать дальше

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Росстат в среду одновременно опубликовал данные по недельной динамике цен с 3 по 9 декабря. Инфляция в РФ с 3 по 9 декабря составила 0,48% после 0,50% с 26 ноября по 2 декабря, 0,36% с 19 по 25 ноября, 0,37% с 12 по 18 ноября. Инфляция в РФ с 3 по 9 декабря составила 0,48% после 0,50% с 26 ноября по 2 декабря, 0,36% с 19 по 25 ноября, 0,37% с 12 по 18 ноября. С начала месяца рост цен к 9... С начала месяца рост цен к 9... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в России со 2 по 9 декабря продолжил постепенное ускорение, составив 0,48% после 0,38% с 26 ноября по 2 декабря, 0,35% с 19 по 25 ноября и 0,3% с 12 по 18 ноября, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены к 9 декабря... По отношению к началу года цены к 9 декабря... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в III квартале 2024 года уменьшилась до 11,8 млн человек с 13,8 млн человек в III квартале 2023 года, сообщил в среду Росстат. Уровень бедности в РФ в III квартале 2024 года снизился до 8,0% с 9,4% в III... Уровень бедности в РФ в III квартале 2024 года снизился до 8,0% с 9,4% в III... читать дальше

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Рынок акций завершил торги резким снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-3,53% на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и дорожающей нефти. Игроки также ожидали выхода данных Росстата по инфляции, которые могут повлиять на решение ЦБ РФ по дальнейшей монетарной... читать дальше

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Продажа зерна из государственного интервенционного фонда РФ, остановившаяся с 16 ноября, продолжится 17 и 18 декабря. Как сообщает Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московская биржа), на эти дни сформированы сводные ведомости аукционов. Как сообщает Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московская биржа), на эти дни сформированы сводные ведомости аукционов. Товарные... Товарные... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1425 тыс. баррелей - до 421,95 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5086 тыс. баррелей и составили 219,689 млн... читать дальше

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Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil рассчитывает к 2030 году нарастить среднесуточную добычу углеводородов до 5,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщается в презентационных материалах корпоративного плана. Как сообщалось, в январе-сентябре... Как сообщалось, в январе-сентябре... читать дальше

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Постпреды стран ЕС достигли согласия по новому антироссийскому санкционному пакету, сообщили в среду в венгерском председательстве. "Постпреды только что согласовали 15-й пакет санкций", - указано в сообщении председательства в соцсети Х. "Постпреды только что согласовали 15-й пакет санкций", - указано в сообщении председательства в соцсети Х. В сообщении... В сообщении... читать дальше

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"Транснефть" с 1 января 2025 года существенно повысит тарифы на длительное хранение нефтепродуктов. Согласно информации на сайте трубопроводной монополии, тариф за хранение тонны нефтепродуктов с 31 по 40 сутки будет установлен в пятикратном размере от тарифа,... Согласно информации на сайте трубопроводной монополии, тариф за хранение тонны нефтепродуктов с 31 по 40 сутки будет установлен в пятикратном размере от тарифа,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,50 коп. и составил 13,8705 руб. Минимальный курс юаня составил 13,657 руб., максимальный - 14,05 руб. Было заключено 18072 сделки. Объем торгов составил 33167,5 млн... Минимальный курс юаня составил 13,657 руб., максимальный - 14,05 руб. Было заключено 18072 сделки. Объем торгов составил 33167,5 млн...

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