11 декабря 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|ноябрь 2024
|17:45
|Процентная ставка Банка Канады
|декабрь 2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 ноября по 06 декабря
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11 декабря 2024 года 09:43
В повестке сегодняшнего заседания правительства РФ вопрос о наделении Минпромторга рядом полномочий, в том числе по ведению реестра разработчиков и производителей беспилотных авиасистем, сообщила пресс-служба кабмина.
На заседании рассмотрят изменения в постановление... читать дальше
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11 декабря 2024 года 09:34
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 декабря составили по Российской Федерации 2240,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2078,8 млрд руб.
На... читать дальше
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11 декабря 2024 года 09:31
Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов сегодня утром, умеренно снижается к японской иене.
Одним из главных событий этой недели для трейдеров станет публикация ноябрьского отчета о динамике потребительских цен в США, запланированная на 16:30... читать дальше
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11 декабря 2024 года 09:25
США практически не изменили прогноз добычи нефти в стране в 2024 году - 13,24 млн б/с (предыдущий прогноз 13,23 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.
Прогноз на 2025 год также почти не изменился и составляет 13,52...
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11 декабря 2024 года 09:18
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ОАЭ завершили переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве, предполагающего создание зоны свободной торговли между странами.
О завершении переговоров заявили министр по торговле Евразийской экономической... читать дальше
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11 декабря 2024 года 09:09
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики.
Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершится в... читать дальше
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11 декабря 2024 года 09:05
1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-857 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
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11 декабря 2024 года 09:03
Минэнерго США сохранило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2024 году в объеме 103,03 млн баррелей в сутки (б/с) (предыдущий прогноз - 103,13 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA)... читать дальше
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11 декабря 2024 года 08:55
Приостановка Банком России зеркалирования покупок валюты в рамках бюджетного правила приведет к дополнительному оттоку ликвидности из банков в объеме 0,1 трлн руб. в декабре, говорится в комментарии ЦБ. Отложенные с 28 ноября и до конца 2024 года покупки будут осуществлены в... читать дальше
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11 декабря 2024 года 08:46
Цены на нефть эталонных марок повышаются сегодня утром после роста по итогам двух предыдущих сессий, вызванного геополитической напряженностью и ожиданиями новых стимулов в Китае.
Поддержку нефтяным котировкам оказывают обещания властей Китая смягчить денежно-кредитную... читать дальше
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11 декабря 2024 года 08:43
Минсельхоз США в декабрьском обзоре, опубликованном во вторник, снизил на 1 млн тонн, до 47 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.). Прежний прогноз в 48 млн тонн держался с июня. Майский прогноз составлял 52 млн тонн. Прогноз... читать дальше
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11 декабря 2024 года 08:36
Аналитики ЦБ РФ вслед за Сбербанком констатировали постепенную смену тенденции в секторе корпоративного кредитования, пребывавшего в последнее время в фазе перегрева несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики и усиление регуляторного давления.
"Корпоративное... читать дальше
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11 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 29,87 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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11 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 7,2 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 декабря 2024 года 08:29
Уолл-стрит закрылась в минусе, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.
Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным министерства труда страны.... читать дальше
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11 декабря 2024 года 08:23
Существенное ослабление рубля во второй половине ноября несколько сказалось на динамике цен в конце ноября - начале декабря, последовавшее за этим укрепление курса национальной валюты может смягчить этот импульс, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном... читать дальше
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