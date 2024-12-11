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В повестке сегодняшнего заседания правительства РФ вопрос о наделении Минпромторга рядом полномочий, в том числе по ведению реестра разработчиков и производителей беспилотных авиасистем, сообщила пресс-служба кабмина. На заседании рассмотрят изменения в постановление... На заседании рассмотрят изменения в постановление... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 декабря составили по Российской Федерации 2240,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2078,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов сегодня утром, умеренно снижается к японской иене. Одним из главных событий этой недели для трейдеров станет публикация ноябрьского отчета о динамике потребительских цен в США, запланированная на 16:30... Одним из главных событий этой недели для трейдеров станет публикация ноябрьского отчета о динамике потребительских цен в США, запланированная на 16:30... читать дальше

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США практически не изменили прогноз добычи нефти в стране в 2024 году - 13,24 млн б/с (предыдущий прогноз 13,23 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго. Прогноз на 2025 год также почти не изменился и составляет 13,52... Прогноз на 2025 год также почти не изменился и составляет 13,52...

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ОАЭ завершили переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве, предполагающего создание зоны свободной торговли между странами. О завершении переговоров заявили министр по торговле Евразийской экономической... О завершении переговоров заявили министр по торговле Евразийской экономической... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики. Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершится в... Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершится в... читать дальше

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1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-857 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше

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Минэнерго США сохранило прогноз мирового спроса на нефть и другие жидкие углеводороды (ЖУВ) в 2024 году в объеме 103,03 млн баррелей в сутки (б/с) (предыдущий прогноз - 103,13 млн б/с), говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA)... читать дальше

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Приостановка Банком России зеркалирования покупок валюты в рамках бюджетного правила приведет к дополнительному оттоку ликвидности из банков в объеме 0,1 трлн руб. в декабре, говорится в комментарии ЦБ. Отложенные с 28 ноября и до конца 2024 года покупки будут осуществлены в... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок повышаются сегодня утром после роста по итогам двух предыдущих сессий, вызванного геополитической напряженностью и ожиданиями новых стимулов в Китае. Поддержку нефтяным котировкам оказывают обещания властей Китая смягчить денежно-кредитную... Поддержку нефтяным котировкам оказывают обещания властей Китая смягчить денежно-кредитную... читать дальше

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Минсельхоз США в декабрьском обзоре, опубликованном во вторник, снизил на 1 млн тонн, до 47 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2024 - июнь 2025 гг.). Прежний прогноз в 48 млн тонн держался с июня. Майский прогноз составлял 52 млн тонн. Прогноз... читать дальше

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Аналитики ЦБ РФ вслед за Сбербанком констатировали постепенную смену тенденции в секторе корпоративного кредитования, пребывавшего в последнее время в фазе перегрева несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики и усиление регуляторного давления. "Корпоративное... "Корпоративное... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 29,87 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 7,2 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Уолл-стрит закрылась в минусе, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным министерства труда страны.... Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, по окончательным данным министерства труда страны.... читать дальше

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Существенное ослабление рубля во второй половине ноября несколько сказалось на динамике цен в конце ноября - начале декабря, последовавшее за этим укрепление курса национальной валюты может смягчить этот импульс, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном... читать дальше

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