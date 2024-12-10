ЦБ РФ установил курс евро с 11 декабря в размере 106,2024 руб.

10 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 106,2024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 110,28 коп.

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Производство экологически чистого авиационного топлива (SAF) в мире по итогам 2024 года составит 1,3 млрд литров (1 млн тонн), что вдвое выше прошлогоднего показателя в 0,6 млрд литров, по оценке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Однако это... Однако это... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться придать дополнительный импульс работе по подготовке Цифрового кодекса РФ. В ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) член совета Игорь Ашманов отметил важность... В ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) член совета Игорь Ашманов отметил важность... читать дальше

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Банк России согласовал надзорный стандарт с комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ. Он содержит меры за несоблюдение банками стандартов деятельности кредитных организаций и вступит в силу с 1 апреля 2025... читать дальше

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Индексы США не показывают единой динамики в начале торгов в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на... Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,92 коп. и составил 13,6555 руб. Минимальный курс юаня составил 13,526 руб., максимальный - 13,9005 руб. Было заключено 25503 сделки. Объем торгов составил 46715,25... Минимальный курс юаня составил 13,526 руб., максимальный - 13,9005 руб. Было заключено 25503 сделки. Объем торгов составил 46715,25...

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Совокупный объем поставок городских автобусов в РФ в 2025 году может снизиться более чем на четверть на фоне давления высоких ставок, переформатирования нацпроектов и проведенных в текущем году крупных закупок в основных регионах-потребителях, сообщил директор департамента... читать дальше

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Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 2,2% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 0,8%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой,... Динамика первого показателя совпала как с предварительной оценкой,... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8593,13 (+166,94) руб./грамм; на серебро - 101,73 (+2,33) руб./грамм; на платину - 3058,52 (+67,99) руб./грамм; на палладий - 3161,44 (+71,87) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 106,2024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 110,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 декабря, составляет 100,0324 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 65,65 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Отрицательное сальдо внешней торговли Белоруссии по итогам января-октября 2024 года составило $314,7 млн против профицита в размере $567,6 млн в январе-октябре прошлого года, говорится в статистических материалах Нацбанка страны. В январе-сентябре сальдо внешней... В январе-сентябре сальдо внешней... читать дальше

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Народный банк Китая выпустил набор из 12 памятных монет в честь приближающегося года Змеи по традиционному китайскому лунному календарю, сообщает агентство "Синьхуа". Набор состоит из семи золотых, четырех серебряных и одной платиновой монет. Все они будут законным... Набор состоит из семи золотых, четырех серебряных и одной платиновой монет. Все они будут законным... читать дальше

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0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-855 на 11 млрд 42,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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"Норникель" увеличил прогноз по избытку меди на мировом рынке в 2024 году до 200 тыс. тонн на фоне снижения опасений дефицита предложения и уязвимости спроса, говорится в опубликованном во вторник обзоре рынка металлов. В августе "Норникель" прогнозировал профицит... В августе "Норникель" прогнозировал профицит... читать дальше

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит отбор банков для работы с государственными финансовыми средствами только по национальному кредитному рейтингу, без учета капитала и других дополнительных требований. На основе кредитного рейтинга предлагается... На основе кредитного рейтинга предлагается... читать дальше

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Россия к 9 декабря произвела 5,08 млн тонн свекловичного сахара, что на 1,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (5,158 млн тонн), сообщает Союзроссахар. Производство сушеного гранулированного жома выросло до 1,44 млн тонн с 1,41 млн тонн годом ранее, мелассы... Производство сушеного гранулированного жома выросло до 1,44 млн тонн с 1,41 млн тонн годом ранее, мелассы... читать дальше

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