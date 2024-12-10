Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3753 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4769,1 млрд руб.

10 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 декабря составили по Российской Федерации 3753 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3527,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4727,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4495,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 декабря составили 4769,1 млрд руб. против 3939,06515 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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