10 декабря 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
10 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|ноябрь 2024
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|III квартал 2024
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 декабря 2024 года 08:35
Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник.
Dow Jones Industrial Average опустилось на 0,54% и составило 44401,93 пункта.
Standard & Poor''s 500 снизился на 0,61% - до 6052,85 пункта.
Nasdaq Composite... читать дальше
.
10 декабря 2024 года 08:34
SberCIB Investment Research в рамках базового сценария ожидает ослабления курса рубля к концу 2025 года до 115 руб./$1 на фоне сокращения экспорта и повышенной инфляции. Такой прогноз озвучили аналитики инвестбанка в ходе вебинара, посвященного перспективам 2025... читать дальше
.
10 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 44 выпускам облигаций на общую сумму 5,73 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
10 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
10 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 48,99 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
10 декабря 2024 года 08:28
Цены на нефть опускаются во вторник после заметного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне новых экономических стимулов в Китае. Также ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила... читать дальше
.
10 декабря 2024 года 08:19
Российские власти рассмотрят вопрос о внесении в законодательство изменений, увеличивающих минимальный размер причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за манипулирование финансовым рынком до 100 млн рублей.
Проанализировать эту идею в срок и при... читать дальше
.
10 декабря 2024 года 08:10
Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка увеличился на 0,14% - до 521,22 пункта.
Британский FTSE 100... читать дальше
.
10 декабря 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 99,3759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,56 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 105,0996 руб. По...
.
10 декабря 2024 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Изменение потребительских цен в...
.
09 декабря 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47277,672 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 533,812 млрд руб., или на...
.
09 декабря 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,99 коп. и составил 13,5909 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,3905 руб., максимальный - 13,8835 руб. Было заключено 59777 сделок. Объем торгов составил 93246,46...
.
09 декабря 2024 года 18:56
Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,7%, завершил понедельник уверенным повышением индикаторов.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,45% и составил 2572,89 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 1,49% - до 815,61 пункта.... читать дальше
.
09 декабря 2024 года 18:43
Бензин и дизельное топливо на прошлой неделе еще больше ускорили рост стоимости на столичных АЗС, продемонстрировав самый резкий скачок в текущем году, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).
Средневзвешенная цена Аи-92 на московских заправках за... читать дальше
.
09 декабря 2024 года 18:37
Розничные инвесторы в ноябре остались нетто-продавцами акций на российском рынке, но объем их продаж существенно сократился - до 6,8 млрд рублей с 27,3 млрд рублей в октябре, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".
Основные индексы российских... читать дальше
.
09 декабря 2024 года 18:35
Германский холдинг Fraport AG завершил сделку по продаже своей 25%-й доли в ООО "Холдинг ВВСС" - материнской компании оператора аэропорта "Пулково" - в пользу ближневосточного инвестора Orbit Aviation (Оман), говорится в выписке из ЕГРЮЛ.
О скором завершении сделки по...
.