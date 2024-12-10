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Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник. Dow Jones Industrial Average опустилось на 0,54% и составило 44401,93 пункта. Dow Jones Industrial Average опустилось на 0,54% и составило 44401,93 пункта. Standard & Poor''s 500 снизился на 0,61% - до 6052,85 пункта. Standard & Poor''s 500 снизился на 0,61% - до 6052,85 пункта. Nasdaq Composite... Nasdaq Composite... читать дальше

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SberCIB Investment Research в рамках базового сценария ожидает ослабления курса рубля к концу 2025 года до 115 руб./$1 на фоне сокращения экспорта и повышенной инфляции. Такой прогноз озвучили аналитики инвестбанка в ходе вебинара, посвященного перспективам 2025... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 44 выпускам облигаций на общую сумму 5,73 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 48,99 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Цены на нефть опускаются во вторник после заметного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне новых экономических стимулов в Китае. Также ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила... читать дальше

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Российские власти рассмотрят вопрос о внесении в законодательство изменений, увеличивающих минимальный размер причиненного ущерба для привлечения к уголовной ответственности за манипулирование финансовым рынком до 100 млн рублей. Проанализировать эту идею в срок и при... Проанализировать эту идею в срок и при... читать дальше

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Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка увеличился на 0,14% - до 521,22 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка увеличился на 0,14% - до 521,22 пункта. Британский FTSE 100... Британский FTSE 100... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 99,3759 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,56 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 105,0996 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 декабря, составляет 105,0996 руб. По...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47277,672 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 533,812 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,99 коп. и составил 13,5909 руб. Минимальный курс юаня составил 13,3905 руб., максимальный - 13,8835 руб. Было заключено 59777 сделок. Объем торгов составил 93246,46... Минимальный курс юаня составил 13,3905 руб., максимальный - 13,8835 руб. Было заключено 59777 сделок. Объем торгов составил 93246,46...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,7%, завершил понедельник уверенным повышением индикаторов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,45% и составил 2572,89 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,45% и составил 2572,89 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 1,49% - до 815,61 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск подскочил на 1,49% - до 815,61 пункта.... читать дальше

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Бензин и дизельное топливо на прошлой неделе еще больше ускорили рост стоимости на столичных АЗС, продемонстрировав самый резкий скачок в текущем году, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Средневзвешенная цена Аи-92 на московских заправках за... Средневзвешенная цена Аи-92 на московских заправках за... читать дальше

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Розничные инвесторы в ноябре остались нетто-продавцами акций на российском рынке, но объем их продаж существенно сократился - до 6,8 млрд рублей с 27,3 млрд рублей в октябре, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков". Основные индексы российских... Основные индексы российских... читать дальше

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Германский холдинг Fraport AG завершил сделку по продаже своей 25%-й доли в ООО "Холдинг ВВСС" - материнской компании оператора аэропорта "Пулково" - в пользу ближневосточного инвестора Orbit Aviation (Оман), говорится в выписке из ЕГРЮЛ. О скором завершении сделки по... О скором завершении сделки по...

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