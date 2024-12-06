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06 декабря 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,571 руб.

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6 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 50,17 коп. и составил 13,571 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,3465 руб., максимальный - 13,8535 руб. Было заключено 135177 сделок. Объем торгов составил 170611,68 млн руб., что на 75% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,41 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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