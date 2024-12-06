06 декабря 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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6 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 09.12 по 15.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|10.12.2024
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|ноябрь 2024
|10.12.2024
|16:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|III квартал 2024
|11.12.2024
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|ноябрь 2024
|11.12.2024
|17:45
|Процентная ставка Банка Канады
|декабрь 2024
|11.12.2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 ноября по 06 декабря
|12.12.2024
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|октябрь 2024
|12.12.2024
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|ноябрь 2024
|12.12.2024
|16:15
|Процентная ставка ЕЦБ
|декабрь 2024
|12.12.2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 ноября
|12.12.2024
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|ноябрь 2024
|12.12.2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 ноября
|12.12.2024
|22:00
|Бюджет США
|ноябрь 2024
|13.12.2024
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|октябрь 2024
|13.12.2024
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|ноябрь 2024
Это автоматическое сообщение.
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