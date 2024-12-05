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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 4,8%
Рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 4,8% после повышения на 3,2% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,1%. За 10 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России в текущем году до 3,9%
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста экономики России в 2024 году до 3,9% с ожидавшихся в сентябре 3,7%. Оценка подъема ВВП страны в 2025 году подтверждена на уровне 1,1%. В 2026 году ОЭСР ожидает...
 
НСПК планирует поощрять банки за возврат похищенных у граждан средств
Национальная система платежных карт (НСПК) планирует поощрять банки, которые самостоятельно инициируют через сервис "Добрая воля" возврат похищенных у граждан средств. Об этом рассказал заместитель директора операционно-технологического департамента...
 
Поступления в бюджет от НДФЛ превысили 6 трлн руб.
В России активно растут поступления в казну от налога на доходы физлиц (НДФЛ). За январь - октябрь доходы консолидированных бюджетов субъектов от них (туда поступает основная часть сбора - по ставке 13%) выросли до 6,1 трлн рублей - это на 27% выше...
 
05 декабря 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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5 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объем промышленных заказов в Германии октябрь 2024
10:45 Промышленное производство во Франции октябрь 2024
13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне октябрь 2024
16:30 Внешнеторговый баланс США октябрь 2024
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 24 по 30 ноября
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 17 по 23 ноября

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
05 декабря 2024 года 11:16
Промпроизводство во Франции в октябре снизилось на 0,1%
Объем промышленного производства во Франции в октябре 2024 года сократился на 0,1% по отношению к сентябрю, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. Динамика за сентябрь была пересмотрена в лучшую сторону: промпроизводство относительно предыдущего...    читать дальше
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05 декабря 2024 года 11:08
ЕАБР снизил на этот год прогноз роста ВВП Армении с 7,5% до 6%
Евразийский банк развития (ЕАБР) понизил прогноз экономического роста Армении в 2024 году с 7,5% (июньский прогноз) до 6%.

"Прогноз понижен с учетом пересмотра данных ВВП 1-го квартала 2024 года и сокращения вклада со стороны сектора обработки и экспорта драгоценных...    читать дальше
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05 декабря 2024 года 11:00
Правительство Грузии повысило оценку роста ВВП в этом году до 9%, скорректировало бюджет
Правительство Грузии официально повысило оценку роста ВВП страны в этом году до 9% и внесло в парламент предложения по корректировке госбюджета, сообщила пресс-служба грузинского парламента.

"Экономический прогноз по росту реального ВВП для государственного бюджета на...    читать дальше
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05 декабря 2024 года 10:49
Парламент Казахстана принял закон об увеличении дефицита бюджета-2024 до 2,7% ВВП
Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял закон о внесении поправок в бюджет на 2024 год, предполагающих увеличение его дефицита до 2,7% ВВП с 2,6% ВВП.

Согласно обновленному варианту бюджета, его доходы теперь планируются на уровне 14,1 трлн тенге (на 12%,...    читать дальше
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05 декабря 2024 года 10:41
Заказы промпредприятий ФРГ в октябре снизились на 1,5%
Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре сократился на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). В сентябре, согласно пересмотренным данным, заказы промпредприятий Германии выросли...    читать дальше
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05 декабря 2024 года 10:32
Мировое потребление энергии будет повышаться вместе с ростом спроса со стороны центров обработки данных - Сечин
Глобальное потребление энергии будет увеличиваться по мере роста спроса со стороны центров обработки данных, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на XVII Веронском евразийском экономическом форуме.

Он отметил, что, по оценке инвестиционного...    читать дальше
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05 декабря 2024 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 5 декабря снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,6 пункта (0,587%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2471,02 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 4,41 пункта (0,587%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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05 декабря 2024 года 10:25
За 10 месяцев рост поставок Россией куриных лапок в Китай составил 16%
Россия в январе-октябре т.г. экспортировала в Китай около 80 тыс. тонн замороженных куриных лапок, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года (69 тыс. тонн), сообщили "Интерфаксу" в центре "Агроэкспорт" со ссылкой на данные ГТУ КНР. Стоимость поставленной...    читать дальше
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05 декабря 2024 года 10:18
Банк России продал юани на 8,3 млрд руб. с расчетами 4 декабря
Банк России продал валюту расчетами 4 декабря на 8,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Банк России принял решение с 28 ноября и...    читать дальше
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05 декабря 2024 года 10:12
Проблем с ликвидностью в юанях для обслуживания внешней торговли сейчас нет - Костин
Проблем с ликвидностью в юанях для обслуживания внешней торговли сейчас нет, но для кредитования доступных объемов недостаточно, заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин. "Ликвидности мало, скажем, для кредитования - нет ликвидности, потому что неоткуда особо...    читать дальше
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05 декабря 2024 года 10:07
Рубль дешевеет в паре с юанем после сильного роста накануне
Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль корректируется вниз после сильного роста по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,367 руб. (+3,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при...
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05 декабря 2024 года 10:04
Рынок акций РФ начал торги в красной зоне
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением индексов на 0,5-0,6%.

Европейские фондовые рынки завершили вчерашние торги на позитиве.

Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1,3%, обновив максимумы.

Фондовые индексы стран...    читать дальше
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05 декабря 2024 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 99,09/106,3 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 99,09/106,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 151 коп., Cредний курс продажи...
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05 декабря 2024 года 09:58
ВТБ не против своей приватизации, но сейчас не самое хорошее время - Костин
ВТБ позитивно относится к своей приватизации, но сейчас не самое хорошее время для этого, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия зовет!"

"У Стругацких был неразменный пятак, а у нас - неприватизировавшийся ВТБ. Сейчас не самое хорошее...    читать дальше
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05 декабря 2024 года 09:51
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 823,9 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 823,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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05 декабря 2024 года 09:45
ВТБ до конца года выйдет из капитала "Первой грузовой компании"
ВТБ выйдет из капитала "Первой грузовой компании" (ПГК) до конца года, новый владелец пока не раскрывается.

"В этом году. (...) До конца года выйдем, кому - пока не могу сказать", - заявил глава ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах форума "Россия...    читать дальше
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