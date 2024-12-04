Запасы нефти в США упали за период с 22 ноября по 29 ноября на 5073 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2362 тыс. баррелей

4 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 5073 тыс. баррелей - до 423,375 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2362 тыс. баррелей и составили 214,603 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3383 тыс. баррелей, достигнув 118,1 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1410 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1039 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 46651,247 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 445,431 млрд руб., или на...

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План внутренних заимствований в 2025 году будет выполнен, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Не сомневаемся в выполнении наших планов, все планы будут выполнены", - сказал он телеканалу РБК. В интервью, которое записывалось до проведения назначенных на среду... В интервью, которое записывалось до проведения назначенных на среду... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,31 коп. и составил 14,2529 руб. Минимальный курс юаня составил 14,129 руб., максимальный - 14,382 руб. Было заключено 45658 сделок. Объем торгов составил 87919,13... Минимальный курс юаня составил 14,129 руб., максимальный - 14,382 руб. Было заключено 45658 сделок. Объем торгов составил 87919,13...

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Потребительские цены на бензин в России с 26 ноября по 2 декабря немного ускорили рост, поднявшись на 0,38% после увеличения на 0,35% с 19 по 25 ноября и на 0,30% с 12 по 18 ноября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат) По отношению к началу года цены на... По отношению к началу года цены на... читать дальше

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Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50% после 0,36% с 19 по 25 ноября, 0,37% с 12 по 18 ноября, 0,30% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней) и 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней), сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением. Попытки дневного роста не нашли поддержки у покупателей на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков и новостей с двухдневного 15-го инвестиционного форума ВТБ. Индекс МосБиржи вечером на фоне укрепления рубля ускорил снижение и упал... читать дальше

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Минфин РФ не закладывал в бюджет на 2025 год поступления дивидендов на госпакет акций ПАО "Газпром", сообщил глава ведомства Антон Силуанов. "От "Газпрома" мы не закладывали в бюджет какие-либо дивиденды", - сказал он в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре опустился до 52,1 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное... читать дальше

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РФ за 10 месяцев этого года импортировала 250,9 тыс. тонн мяса птицы, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года (185,9 тыс. тонн), это стало одной из причин обострения межвидовой конкуренции на рынке мяса, сообщается в презентации Союза свиноводов на конференции... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5073 тыс. баррелей - до 423,375 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2362 тыс. баррелей и составили 214,603 млн... читать дальше

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Американский рынок акций растет в среду, трейдеры оценивают корпоративные новости и статданные по экономике США. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре опустился до 52,1 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт... Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре опустился до 52,1 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт... читать дальше

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Рост экономики еврозоны, вероятно, будет оставаться слабым в ближайшем будущем, а ее дальнейшие перспективы омрачаются неопределенностью, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Опасения ЕЦБ, по словам Лагард, в данный момент вызывает ослабление... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем считает, что, возможно, пришло время для замедления темпов снижения процентных ставок в США на фоне более высокой, чем хотелось бы, инфляции и ослабления беспокойства по поводу состояния рынка труда. По... По... читать дальше

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Борьба с инфляцией с одновременным поддержанием экономического роста в РФ потребует согласованных действий правительства и Центрального банка, задача главы государства - помочь найти "золотую середину" в достижении этих целей, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,15 коп. и составил 14,2598 руб. Минимальный курс юаня составил 14,1245 руб., максимальный - 14,4005 руб. Было заключено 14687 сделок. Объем торгов составил 30824,27... Минимальный курс юаня составил 14,1245 руб., максимальный - 14,4005 руб. Было заключено 14687 сделок. Объем торгов составил 30824,27...

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Продажи виски и рома в России в январе-октябре 2024 года увеличились более чем на 20%, текилы - более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил исполнительный директор NielsenIQ Константин Локтев на "Днях ритейла в Сибири". "Большинство категорий... читать дальше

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