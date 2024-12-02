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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,6041 руб.
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02 декабря 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,6041 руб.
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2 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,08 коп. и составил 14,6041 руб. Минимальный курс юаня составил 14,431 руб., максимальный - 14,721 руб. Было заключено 6300 сделок. Объем торгов составил 12210,67 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 14,575 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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