ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 декабря в размере 107,1758 руб.

2 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 107,1758 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,51 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47654,695 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 566,733 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,58 коп. и составил 14,6149 руб. Минимальный курс юаня составил 14,437 руб., максимальный - 14,728 руб. Было заключено 66596 сделок. Объем торгов составил 95076,18 млн... Минимальный курс юаня составил 14,437 руб., максимальный - 14,728 руб. Было заключено 66596 сделок. Объем торгов составил 95076,18 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне улучшения нефтяной конъюнктуры ,а также сохраняющихся ожиданий роста ставки ЦБ РФ в декабре. В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX... В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX... читать дальше

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Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в начале торгов в понедельник: Dow Jones умеренно снижается, S&P 500 слабо поднимается, а Nasdaq Composite демонстрирует довольно активный рост. Рынок ждет публикации ноябрьского значения индекса деловой... Рынок ждет публикации ноябрьского значения индекса деловой... читать дальше

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Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 2 декабря 2024 года. Документ отменяет положения указа от 23 апреля 2023 года (в редакции от 16 июля 2023 года), в соответствии с которым... Документ отменяет положения указа от 23 апреля 2023 года (в редакции от 16 июля 2023 года), в соответствии с которым... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,08 коп. и составил 14,6041 руб. Минимальный курс юаня составил 14,431 руб., максимальный - 14,721 руб. Было заключено 6300 сделок. Объем торгов составил 12210,67 млн... Минимальный курс юаня составил 14,431 руб., максимальный - 14,721 руб. Было заключено 6300 сделок. Объем торгов составил 12210,67 млн...

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ЦБ РФ с 3 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9134,93 (-16,3) руб./грамм; на серебро - 105,79 (+1,65) руб./грамм; на платину - 3239,03 (+0,24) руб./грамм; на палладий - 3387,2 (-31,72) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 107,1758 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,51 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 112,8019 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 151,30 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто вопросы развития торгово-экономических отношений между странами, а также условия поставок энергоносителей из России в Венгрию, сообщила пресс-служба... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-849 на 10 млрд 354,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Американская Tesla начала развертывать 13-ю версию системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD, "автопилот"), сообщил в соцсети X вице-президент автопроизводителя по программному обеспечению в области искусственного интеллекта Ашок Эллусвами. В новой версии усовершенствованы... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,34 пункта (0,285%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2585,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2599,8... читать дальше

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РФ в декабре этого года может экспортировать около 3,6 млн тонн пшеницы против 4,1 млн тонн год назад, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса". Как сообщили "Интерфаксу" в центре, предварительная оценка экспорта в ноябре составляет 4,4 млн тонн пшеницы. Причем... Как сообщили "Интерфаксу" в центре, предварительная оценка экспорта в ноябре составляет 4,4 млн тонн пшеницы. Причем... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,89/108,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 37 коп., Cредний курс продажи...

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Цены на нефть Urals FOB в ноябре находятся в диапазоне $61-61,9 за баррель по сравнению с $62,5-63 за баррель по итогам октября, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг,... читать дальше

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