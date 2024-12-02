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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 декабря в размере 107,1758 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 4,8%
Рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 4,8% после повышения на 3,2% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,1%. За 10 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
Декабрьская инфляция достигнет 9,2-9,3%, считают эксперты ЦМАКП
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) уточнили базовый вариант макроэкономического прогноза на 2024-2027 гг. и опубликовали ноябрьскую версию, пишут "Ведомости". Инфляция в годовом выражении, согласно...
 
"Новогодний стол" подорожал на 11,4%
Ассоциация крупнейших производителей "Руспродсоюз" подсчитала стоимость 19 продуктов, которые россияне приобретают для новогоднего стола: в 2024 году на этот набор понадобится потратить порядка 8,1 тыс. рублей. Эти деньги уйдут на нужные ингредиенты...
 
Кредиты на автовторичку оказались на год длиннее, чем на новые машины
В октябре 2024 года средний срок автокредита, выданного на новый автомобиль, составил 66 месяцев, на автомобиль с пробегом - 78 месяцев, разница в сроках по этим продуктам достигла исторического максимума, следует из данных Объединенного кредитного...
 
02 декабря 2024 года 17:53

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 декабря в размере 107,1758 руб.

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2 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 107,1758 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,51 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 47654,695 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 566,733 млрд руб., или на...
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02 декабря 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 14,6149 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,58 коп. и составил 14,6149 руб.

Минимальный курс юаня составил 14,437 руб., максимальный - 14,728 руб. Было заключено 66596 сделок. Объем торгов составил 95076,18 млн...
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02 декабря 2024 года 19:04
Рынок российских акций вырос на 0,3-0,9%
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне улучшения нефтяной конъюнктуры ,а также сохраняющихся ожиданий роста ставки ЦБ РФ в декабре.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX...    читать дальше
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02 декабря 2024 года 18:34
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно
Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в начале торгов в понедельник: Dow Jones умеренно снижается, S&P 500 слабо поднимается, а Nasdaq Composite демонстрирует довольно активный рост.

Рынок ждет публикации ноябрьского значения индекса деловой...    читать дальше
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02 декабря 2024 года 18:02
Бывшие активы Carlsberg в России выведены из-под временного госуправления
Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 2 декабря 2024 года.

Документ отменяет положения указа от 23 апреля 2023 года (в редакции от 16 июля 2023 года), в соответствии с которым...    читать дальше
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02 декабря 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 14,6041 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,08 коп. и составил 14,6041 руб.

Минимальный курс юаня составил 14,431 руб., максимальный - 14,721 руб. Было заключено 6300 сделок. Объем торгов составил 12210,67 млн...
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02 декабря 2024 года 17:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 декабря
ЦБ РФ с 3 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9134,93 (-16,3) руб./грамм; на серебро - 105,79 (+1,65) руб./грамм; на платину - 3239,03 (+0,24) руб./грамм; на палладий - 3387,2 (-31,72) руб./грамм.

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02 декабря 2024 года 17:53
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 декабря в размере 107,1758 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 107,1758 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,51 коп.

Это автоматическое сообщение.
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02 декабря 2024 года 17:53
ЦБ РФ установил курс евро с 3 декабря в размере 112,8019 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 112,8019 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 151,30 коп.

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02 декабря 2024 года 17:17
Новак и глава МИД Венгрии обсудили условия поставок энергоносителей из РФ в Венгрию
Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто вопросы развития торгово-экономических отношений между странами, а также условия поставок энергоносителей из России в Венгрию, сообщила пресс-служба...    читать дальше
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02 декабря 2024 года 16:51
ВТБ разместил 10,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-849 на 10,4 млрд рублей
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-849 на 10 млрд 354,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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02 декабря 2024 года 16:51
Акции Tesla растут на новости о том, что компания научила "автопилот" выезжать с парковочных мест задним ходом
Американская Tesla начала развертывать 13-ю версию системы помощи водителю Full Self-Driving (FSD, "автопилот"), сообщил в соцсети X вице-президент автопроизводителя по программному обеспечению в области искусственного интеллекта Ашок Эллусвами. В новой версии усовершенствованы...    читать дальше
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02 декабря 2024 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 2 декабря растет
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,34 пункта (0,285%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2585,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2599,8...    читать дальше
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02 декабря 2024 года 16:07
Россия в декабре может экспортировать около 3,6 млн тонн
РФ в декабре этого года может экспортировать около 3,6 млн тонн пшеницы против 4,1 млн тонн год назад, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса".

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, предварительная оценка экспорта в ноябре составляет 4,4 млн тонн пшеницы. Причем...    читать дальше
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02 декабря 2024 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 101,89/108,03 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 101,89/108,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 37 коп., Cредний курс продажи...
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02 декабря 2024 года 15:52
Дисконты Urals в ноябре не изменились по отнощению к предыдущему месяцу
Цены на нефть Urals FOB в ноябре находятся в диапазоне $61-61,9 за баррель по сравнению с $62,5-63 за баррель по итогам октября, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг,...    читать дальше
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