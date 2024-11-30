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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 ноября в размере 107,7409 руб., евро - 114,3149 руб.
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30 ноября 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 ноября в размере 107,7409 руб., евро - 114,3149 руб.

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30 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 107,7409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,84 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 114,3149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,83 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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