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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 ноября в размере 107,7409 руб., евро - 114,3149 руб.
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30 ноября 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 ноября в размере 107,7409 руб., евро - 114,3149 руб.
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30 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 107,7409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,84 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 114,3149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,83 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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