ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 ноября в размере 107,7409 руб., евро - 114,3149 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 114,3149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,83 руб.

30 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 107,7409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,84 руб.

.

Россияне в октябре направили на досрочное погашение ипотечных, потребительских и автомобильных кредитов 256 млрд рублей - это в полтора раза меньше прошлогоднего уровня в том же месяце (382 млрд), пишут "Известия" со ссылкой на данные "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ). Из... читать дальше

.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении конкурса на заключение офсетного контракта на поставку лечебных кормов для бездомных животных, которые содержатся в приютах. "Правительство Москвы приняло решение о проведении электронного конкурса на заключение... читать дальше

.

В сентябре-октябре 2024 года предложение новых снегоходов выросло на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а снегоходов с пробегом - на 22,5%, свидетельствуют данные Авито-Авто. При этом высоким спросом пользуются модели отечественного... читать дальше

.

Предпринимателям предоставят земельные участки для строительства общественно-деловой недвижимости в Новомосковском административном округе, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. "Девелоперы смогут... "Девелоперы смогут... читать дальше

.

Нанесение кодов маркировки и предоставление сведений об обороте продукции через систему "Честный знак" с 1 декабря 2024 года становится обязательным в РФ в отношении консервов из рыбы и морепродуктов. Соответствующие сроки начала обязательной маркировки консервированной... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательной классификации объектов в туристической сфере, сообщил официальный портал правовой информации. Документом вводится обязательная классификация для средств размещения. Сведения о средствах размещения, горнолыжных... Сведения о средствах размещения, горнолыжных... читать дальше

.

Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива в местных аэропортах с 1 по 8 декабря, сообщила Росавиация. "Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием,... "Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием,... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой системы "автогражданки" союзного государства и расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии, соответствующая информация опубликована на официальном портале правовой информации. Закон предполагает создание... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий выпускать спиртосодержащую непищевую продукцию отделениям организаций, которые одновременно производят алкоголь, и обязывающий участников оборота спиртосодержащей непищевой продукции декларировать объёмы и оборот в ЕГАИС.... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 годы, сообщается на официальном портале правовой информации. Согласно документу, доходы составят: в 2025 г. - 40 трлн 296,1 млрд руб. (18,8% ВВП), в 2026 г. - 41... Согласно документу, доходы составят: в 2025 г. - 40 трлн 296,1 млрд руб. (18,8% ВВП), в 2026 г. - 41... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 107,7409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,84 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 114,3149 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 114,3149 руб. По сравнению...

.

Президент РФ Владимир Путин подписал законы об усилении административной и уголовной ответственности за утечки персональных данных и их незаконный оборот. Законы опубликован на официальном портале правовой информации. Первый из этих законов предусматривает штрафы в... Первый из этих законов предусматривает штрафы в... читать дальше

.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реставрационных работах в столице, в ходе которых обновляется около 500 объектов культурного наследия каждый год. "Ежегодно в работе у московских реставраторов - порядка 500 объектов культурного наследия. Сейчас, например,... "Ежегодно в работе у московских реставраторов - порядка 500 объектов культурного наследия. Сейчас, например,... читать дальше

.

Программа полетов авиакомпаний РФ на Кубу может быть скорректирована в начале декабря из-за дефицита керосина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила Росавиация. "Возможные изменения связаны с двумя NOTAM (извещениями), которые выпустили авиационные власти Кубы. В... "Возможные изменения связаны с двумя NOTAM (извещениями), которые выпустили авиационные власти Кубы. В... читать дальше

.

"Роснефть" вернулась к покупке акций в рамках buyback. "В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров компания возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке в рамках ранее одобренной советом... "В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров компания возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке в рамках ранее одобренной советом... читать дальше

.

Акционеры ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" ("Мордовэнергосбыт") на внеочередном собрании 29 ноября приняли решение выплатить дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 0,091818 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении... читать дальше

.