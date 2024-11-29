29 ноября 2024 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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29 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.12 по 08.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|02.12.2024
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|ноябрь 2024
|02.12.2024
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|III квартал 2024
|02.12.2024
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|октябрь 2024
|02.12.2024
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|ноябрь 2024
|04.12.2024
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|октябрь 2024
|04.12.2024
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|ноябрь 2024
|04.12.2024
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|ноябрь 2024
|04.12.2024
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|октябрь 2024
|04.12.2024
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|октябрь 2024
|04.12.2024
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 ноября
|05.12.2024
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|октябрь 2024
|05.12.2024
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|октябрь 2024
|05.12.2024
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|октябрь 2024
|05.12.2024
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|октябрь 2024
|05.12.2024
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 ноября
|05.12.2024
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 ноября
|06.12.2024
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|06.12.2024
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|октябрь 2024
|06.12.2024
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|ноябрь 2024
|06.12.2024
|13:00
|Изменение ВВП еврозоны
|III квартал 2024
|06.12.2024
|13:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|октябрь 2024
|06.12.2024
|16:30
|Данные с рынка труда США
|ноябрь 2024
|06.12.2024
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|декабрь 2024
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