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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 4,8%
Рост промпроизводства в РФ в октябре ускорился до 4,8% после повышения на 3,2% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 3,1%. За 10 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,4%
 
В октябре рост ВВП РФ составил 3,2%, за 10 месяцев - 4,1% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в октябре 2024 года, по оценке Минэкономразвития, составил 3,2% в годовом сравнении после повышения также на 3,2% в сентябре (оценка уточнена с 2,9%), на 2,5% в августе (уточнена с 2,4%), на 3,4% в июле, на 3,2% в июне, 4,7% в мае, на...
 
Валютный рынок штормит
Ослабление российской валюты ускорилось – это может повлиять на инфляцию и, соответственно, решение ЦБ по ключевой ставке на очередном заседании совета директоров. Впрочем, эксперты не исключают, что к концу года курс рубля относительно доллара...
 
Крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов
В октябре крупнейшие банки установили рекорд по приросту портфеля вкладов, у трех лидеров - Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка - остатки на депозитных счетах за минувший месяц выросли более чем на 1,3 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ". По словам...
 
29 ноября 2024 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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29 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Германии октябрь 2024
10:45 Данные о потребительских расходах во Франции октябрь 2024
10:45 Изменение ВВП Франции III квартал 2024
10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции ноябрь 2024
10:45 Цены производителей во Франции октябрь 2024
11:55 Данные о безработице в Германии ноябрь 2024
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне ноябрь 2024
13:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии ноябрь 2024
16:30 Изменение ВВП Канады III квартал 2024
16:30 Месячное изменение ВВП Канады сентябрь 2024
17:45 Индекс производственной активности Чикаго ноябрь 2024

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
29 ноября 2024 года 09:04
Доллар дешевеет к основным мировым валютам
Курс доллара США умеренно опускается к евро и фунту, а также активно снижается в паре с японской иеной.

На доллар давят ожидания снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на декабрьском заседания. Рынок теперь оценивает такую вероятность в...    читать дальше
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29 ноября 2024 года 08:52
ФНС реализует менее 1% залогов, оформленных по итогам налоговых проверок
Федеральная налоговая служба (ФНС) реализует символическую долю залогов, полученных в рамках обеспечительных мер после решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, однако этот инструмент является сдерживающим фактором от преднамеренного...    читать дальше
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29 ноября 2024 года 08:45
Рост розничных продаж в Японии в октябре ускорился до 1,6%, но оказался слабее прогноза
Розничные продажи в Японии в октябре увеличились на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 2,2%, сообщает Trading Economics. Согласно...    читать дальше
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29 ноября 2024 года 08:39
РФ предложила ЕЭК на полгода обнулить пошлины на ввоз некоторых овощей
Россия внесла в ЕЭК инициативное предложение об обнулении с 1 января по 31 июля 2025 года пошлин на ввоз картофеля, лука, капусты, моркови и яблок.

Как сообщается в материалах ЕЭК, нулевую пошлину на этот период предлагается установить на ввоз не более 300 тыс. тонн...    читать дальше
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29 ноября 2024 года 08:31
Цены на нефть умеренно растут
Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.

"Рынок нефти продолжает сталкиваться с...    читать дальше
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29 ноября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 28,41 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 28,41 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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29 ноября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 6,01 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 6,01 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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29 ноября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2,73 млн
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2,73 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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29 ноября 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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29 ноября 2024 года 08:23
Правительство предлагает не продлевать на 2025 год особый порядок выплаты неустоек в рамках ДДУ
Правительство РФ предлагает не продлевать на 2025 г. срок действия особых правил о выплате неустоек и других финансовых санкций за нарушение обязательств по договорам долевого строительства. Норма об особых правилах в выплате штрафов истекает 31 декабря 2024 года.

Как...    читать дальше
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29 ноября 2024 года 08:15
ФНС ведет сверку данных для запуска балльного принципа отбора управляющих в банкротных делах
Федеральная налоговая служба России ведет сверку рейтинга арбитражных управляющих с саморегулируемыми организациями для запуска балльного принципа отбора управляющих в делах о банкротствах и готова обсуждать с регулятором необходимость донастроек рейтинга, сообщил замглавы ФНС...    читать дальше
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29 ноября 2024 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги на повышательном тренед
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов. Активность торговли в четверг была ниже обычного из-за праздника в США (День благодарения).

Сводный индекс делового и...    читать дальше
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29 ноября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 ноября в размере 109,5782 руб., евро - 116,141 руб
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 109,5782 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,57 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 116,141 руб. По сравнению с...
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29 ноября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:00

Объемы розничных продаж в Германии

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28 ноября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 14,6706 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,67 коп. и составил 14,6706 руб.

Минимальный курс юаня составил 14,47 руб., максимальный - 14,817 руб. Было заключено 61990 сделок. Объем торгов составил 110208,74...
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28 ноября 2024 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 2,25%, индекс РТС - на 0,8%
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне растущей нефти, хотя фактором давления на рынок оставались геополитические риски и ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в свете сохраняющейся высокой инфляции. Индекс МосБиржи поднялся к 2550 пунктам на фоне...    читать дальше
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