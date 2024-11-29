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Курс доллара США умеренно опускается к евро и фунту, а также активно снижается в паре с японской иеной. На доллар давят ожидания снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на декабрьском заседания. Рынок теперь оценивает такую вероятность в... На доллар давят ожидания снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на декабрьском заседания. Рынок теперь оценивает такую вероятность в... читать дальше

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Федеральная налоговая служба (ФНС) реализует символическую долю залогов, полученных в рамках обеспечительных мер после решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, однако этот инструмент является сдерживающим фактором от преднамеренного... читать дальше

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Розничные продажи в Японии в октябре увеличились на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 2,2%, сообщает Trading Economics. Согласно... читать дальше

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Россия внесла в ЕЭК инициативное предложение об обнулении с 1 января по 31 июля 2025 года пошлин на ввоз картофеля, лука, капусты, моркови и яблок. Как сообщается в материалах ЕЭК, нулевую пошлину на этот период предлагается установить на ввоз не более 300 тыс. тонн... Как сообщается в материалах ЕЭК, нулевую пошлину на этот период предлагается установить на ввоз не более 300 тыс. тонн... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу. Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате. Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате. "Рынок нефти продолжает сталкиваться с... "Рынок нефти продолжает сталкиваться с... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 28,41 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 6,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2,73 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Правительство РФ предлагает не продлевать на 2025 г. срок действия особых правил о выплате неустоек и других финансовых санкций за нарушение обязательств по договорам долевого строительства. Норма об особых правилах в выплате штрафов истекает 31 декабря 2024 года. Как... Как... читать дальше

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Федеральная налоговая служба России ведет сверку рейтинга арбитражных управляющих с саморегулируемыми организациями для запуска балльного принципа отбора управляющих в делах о банкротствах и готова обсуждать с регулятором необходимость донастроек рейтинга, сообщил замглавы ФНС... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов. Активность торговли в четверг была ниже обычного из-за праздника в США (День благодарения). Сводный индекс делового и... Сводный индекс делового и... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 109,5782 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,57 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 116,141 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 116,141 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Объемы розничных продаж в Германии Объемы розничных продаж в Германии ... ... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,67 коп. и составил 14,6706 руб. Минимальный курс юаня составил 14,47 руб., максимальный - 14,817 руб. Было заключено 61990 сделок. Объем торгов составил 110208,74... Минимальный курс юаня составил 14,47 руб., максимальный - 14,817 руб. Было заключено 61990 сделок. Объем торгов составил 110208,74...

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне растущей нефти, хотя фактором давления на рынок оставались геополитические риски и ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в свете сохраняющейся высокой инфляции. Индекс МосБиржи поднялся к 2550 пунктам на фоне... читать дальше

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