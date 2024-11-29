29 ноября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|октябрь 2024
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|октябрь 2024
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|III квартал 2024
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|ноябрь 2024
|10:45
|Цены производителей во Франции
|октябрь 2024
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|ноябрь 2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|ноябрь 2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|ноябрь 2024
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|III квартал 2024
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|сентябрь 2024
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|ноябрь 2024
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Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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Размер выплат на облигацию
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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Объемы розничных продаж в Германии
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