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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 ноября в размере 109,5782 руб., евро - 116,141 руб
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29 ноября 2024 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 ноября в размере 109,5782 руб., евро - 116,141 руб
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29 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 109,5782 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,57 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 116,141 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,05 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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