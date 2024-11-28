28 ноября 2024 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|ноябрь 2024
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|ноябрь 2024
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28 ноября 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,67 коп. и составил 14,6706 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,47 руб., максимальный - 14,817 руб. Было заключено 61990 сделок. Объем торгов составил 110208,74...
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28 ноября 2024 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне растущей нефти, хотя фактором давления на рынок оставались геополитические риски и ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в свете сохраняющейся высокой инфляции. Индекс МосБиржи поднялся к 2550 пунктам на фоне... читать дальше
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28 ноября 2024 года 18:52
Европейскому центральному банку (ЕЦБ), возможно, придется понизить ключевые процентные ставки до уровня, который будет стимулировать рост экономики еврозоны, считает глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.
"В ближайшем будущем мы,... читать дальше
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28 ноября 2024 года 18:45
Правительство РФ подготовило поправки о продлении на 2025 год права компаний проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ними.
Соответствующие коррективы предлагается внести в закон N25-ФЗ "О внесении... читать дальше
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28 ноября 2024 года 18:40
РФ намерена расширять экспорт продукции АПК в Чили, один из перспективных продуктов - пшеница, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.
Потенциал агропродовольственного экспорта из РФ в Чили к 2030 году оценивается в $110-111 млн.
Пока основу... читать дальше
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28 ноября 2024 года 18:32
Европейские эмитенты разместили облигации на сумму 1,705 трлн евро с начала года, по подсчетам Bloomberg. Это больше, чем за весь 2020 год, когда был зафиксирован исторический рекорд, поскольку правительства и компании активно наращивали заимствования в период пандемии... читать дальше
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28 ноября 2024 года 18:24
Власти Гонконга планируют освободить фонды прямых инвестиций, хедж-фонды и инвестиционные структуры сверхбогатых людей от налогов на прибыль от криптовалют, инструментов небанковского кредитования и других активов, пишет Financial Times.
В распространенном на этой... читать дальше
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28 ноября 2024 года 18:15
РФ и Казахстан обсудили возможность продажи доли "Роснефти" в германском НПЗ Шведт, чтобы Казахстан мог напрямую поставлять туда сырьё, а также увеличение прокачки нефти из Казахстана через КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) и рост поставок российских нефти и газа через... читать дальше
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28 ноября 2024 года 18:07
Бразильский реал в ходе торгов в четверг обновил исторический минимум в паре с долларом США.
К 17:40 мск доллар подорожал на 0,9% - до 5,9915 реала. При этом в ходе сессии курс достигал рекордных 5,9998 реала.
Инвесторы оценивают долгожданные меры администрации... читать дальше
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28 ноября 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,68 коп. и составил 14,6617 руб.
Минимальный курс юаня составил 14,476 руб., максимальный - 14,8105 руб. Было заключено 11929 сделок. Объем торгов составил 28391,57...
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28 ноября 2024 года 17:59
ЦБ РФ обладает различными инструментами для влияния на инфляцию, их выбор, включая установление уровня ключевой ставки, остается за регулятором, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин. "Некоторые специалисты считают, что при инфляции 8,5% иметь ключевую ставку в 21% слишком... читать дальше
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28 ноября 2024 года 17:54
ЦБ РФ с 29 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9303,76 (+198,22) руб./грамм; на серебро - 107,42 (+1,37) руб./грамм; на платину - 3279,93 (+39,98) руб./грамм; на палладий - 3452,56 (+25,09) руб./грамм.
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28 ноября 2024 года 17:38
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 116,141 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 304,63 коп.
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28 ноября 2024 года 17:38
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 109,5782 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 156,78 коп.
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28 ноября 2024 года 17:19
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и власти Туниса договорились создать рабочую группу для изучения целесообразности заключения соглашения о свободной торговле.
Об этом сообщил торговый блок ЕЭК по итогам встречи министра по торговле комиссии Андрея Слепнева с... читать дальше
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28 ноября 2024 года 17:11
Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению пакет законопроектов, призванных сформировать национальную систему индикаторов финансового и товарного рынков в условиях ухода из России глобальных провайдеров.
Законопроект "Об администраторах финансовых... читать дальше
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