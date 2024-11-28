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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 14,67 коп. и составил 14,6706 руб. Минимальный курс юаня составил 14,47 руб., максимальный - 14,817 руб. Было заключено 61990 сделок. Объем торгов составил 110208,74... Минимальный курс юаня составил 14,47 руб., максимальный - 14,817 руб. Было заключено 61990 сделок. Объем торгов составил 110208,74...

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне растущей нефти, хотя фактором давления на рынок оставались геополитические риски и ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в свете сохраняющейся высокой инфляции. Индекс МосБиржи поднялся к 2550 пунктам на фоне... читать дальше

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Европейскому центральному банку (ЕЦБ), возможно, придется понизить ключевые процентные ставки до уровня, который будет стимулировать рост экономики еврозоны, считает глава Банка Франции и член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало. "В ближайшем будущем мы,... "В ближайшем будущем мы,... читать дальше

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Правительство РФ подготовило поправки о продлении на 2025 год права компаний проводить в заочной форме годовые собрания акционеров и участников, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с ними. Соответствующие коррективы предлагается внести в закон N25-ФЗ "О внесении... Соответствующие коррективы предлагается внести в закон N25-ФЗ "О внесении... читать дальше

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РФ намерена расширять экспорт продукции АПК в Чили, один из перспективных продуктов - пшеница, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Потенциал агропродовольственного экспорта из РФ в Чили к 2030 году оценивается в $110-111 млн. Потенциал агропродовольственного экспорта из РФ в Чили к 2030 году оценивается в $110-111 млн. Пока основу... Пока основу... читать дальше

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Европейские эмитенты разместили облигации на сумму 1,705 трлн евро с начала года, по подсчетам Bloomberg. Это больше, чем за весь 2020 год, когда был зафиксирован исторический рекорд, поскольку правительства и компании активно наращивали заимствования в период пандемии... читать дальше

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Власти Гонконга планируют освободить фонды прямых инвестиций, хедж-фонды и инвестиционные структуры сверхбогатых людей от налогов на прибыль от криптовалют, инструментов небанковского кредитования и других активов, пишет Financial Times. В распространенном на этой... В распространенном на этой... читать дальше

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РФ и Казахстан обсудили возможность продажи доли "Роснефти" в германском НПЗ Шведт, чтобы Казахстан мог напрямую поставлять туда сырьё, а также увеличение прокачки нефти из Казахстана через КТК (Каспийский трубопроводный консорциум) и рост поставок российских нефти и газа через... читать дальше

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Бразильский реал в ходе торгов в четверг обновил исторический минимум в паре с долларом США. К 17:40 мск доллар подорожал на 0,9% - до 5,9915 реала. При этом в ходе сессии курс достигал рекордных 5,9998 реала. К 17:40 мск доллар подорожал на 0,9% - до 5,9915 реала. При этом в ходе сессии курс достигал рекордных 5,9998 реала. Инвесторы оценивают долгожданные меры администрации... Инвесторы оценивают долгожданные меры администрации... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,68 коп. и составил 14,6617 руб. Минимальный курс юаня составил 14,476 руб., максимальный - 14,8105 руб. Было заключено 11929 сделок. Объем торгов составил 28391,57... Минимальный курс юаня составил 14,476 руб., максимальный - 14,8105 руб. Было заключено 11929 сделок. Объем торгов составил 28391,57...

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ЦБ РФ обладает различными инструментами для влияния на инфляцию, их выбор, включая установление уровня ключевой ставки, остается за регулятором, заявил сегодня президент РФ Владимир Путин. "Некоторые специалисты считают, что при инфляции 8,5% иметь ключевую ставку в 21% слишком... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9303,76 (+198,22) руб./грамм; на серебро - 107,42 (+1,37) руб./грамм; на платину - 3279,93 (+39,98) руб./грамм; на палладий - 3452,56 (+25,09) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 116,141 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 304,63 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 109,5782 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 156,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и власти Туниса договорились создать рабочую группу для изучения целесообразности заключения соглашения о свободной торговле. Об этом сообщил торговый блок ЕЭК по итогам встречи министра по торговле комиссии Андрея Слепнева с... Об этом сообщил торговый блок ЕЭК по итогам встречи министра по торговле комиссии Андрея Слепнева с... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал ко второму чтению пакет законопроектов, призванных сформировать национальную систему индикаторов финансового и товарного рынков в условиях ухода из России глобальных провайдеров. Законопроект "Об администраторах финансовых... Законопроект "Об администраторах финансовых... читать дальше

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