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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 14,8173 руб.
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27 ноября 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 14,8173 руб.

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27 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,97 коп. и составил 14,8173 руб.

Минимальный курс юаня составил 14,2655 руб., максимальный - 15,1575 руб. Было заключено 110024 сделки. Объем торгов составил 227111,61 млн руб., что на 170% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 14,47 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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