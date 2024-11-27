Запасы нефти в США упали за период с 15 ноября по 22 ноября на 1844 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3314 тыс. баррелей

27 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 1844 тыс. баррелей - до 428,448 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3314 тыс. баррелей и составили 212,241 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 416 тыс. баррелей, достигнув 114,717 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 50 тыс. баррелей.

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Цены на сливочное масло с 19 по 25 ноября повысились на 1,1%, сообщил Росстат. По сравнению с предыдущей неделей, когда был зафиксирован рост на 1,4%, темпы подорожания замедлились. Аналогичная динамика и в ценах на сыры, которые на минувшей неделе повысились на 0,7%... По сравнению с предыдущей неделей, когда был зафиксирован рост на 1,4%, темпы подорожания замедлились. Аналогичная динамика и в ценах на сыры, которые на минувшей неделе повысились на 0,7%... читать дальше

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Огурцы, подорожавшие с 12 по 18 ноября на 11,3%, на минувшей неделе сохранили лидерство по росту цен среди овощной продукции, но темпы немного замедлились. Как сообщил Росстат, на минувшей неделе цены на огурцы увеличились на 10,6%. Как сообщил Росстат, на минувшей неделе цены на огурцы увеличились на 10,6%. В целом плодоовощная... В целом плодоовощная... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в ноябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,2 процентного пункта и составил плюс 2,3%, говорится в сообщении Росстата. Ранее в октябре этого года индекс оценивался в плюс 1,1%, в... Ранее в октябре этого года индекс оценивался в плюс 1,1%, в... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2024 года составил в годовом сравнении 8,4% после увеличения показателя на 7,7% в августе, на 8,1% в июле, на 6,2% в июне, на 8,8% в мае, на 8,5% в апреле, на 12,9% в марте, на 10,8% в феврале и... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-сентябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 21 трлн 368,1 млрд рублей, что на 19,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Росстат. В том числе в сентябре сальдированная... В том числе в сентябре сальдированная... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,97 коп. и составил 14,8173 руб. Минимальный курс юаня составил 14,2655 руб., максимальный - 15,1575 руб. Было заключено 110024 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс юаня составил 14,2655 руб., максимальный - 15,1575 руб. Было заключено 110024 сделки. Объем торгов составил...

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Безработица в России в октябре снизилась до 2,3%, тем самым в пятый раз за этот год обновив исторический минимум (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Предыдущее минимальное значение в 2,4% было... Предыдущее минимальное значение в 2,4% было... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 19 по 25 ноября выросли на 0,35 % после повышения на 0,30% с 12 по 18 ноября, сообщил Росстат. По отношению к началу года цены на бензин к 25 ноября поднялись на 9,4% (общая инфляция за этот период составила... По отношению к началу года цены на бензин к 25 ноября поднялись на 9,4% (общая инфляция за этот период составила... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2024 года вырос на 3,4% в годовом выражении после роста на 3,0% в сентябре, 1,7% в августе, 3,9% в июле, 3,1% в июне, 7,1% в мае, 6,3% в апреле, 5,6% в марте, 9,8% в феврале и на 5,6% в... читать дальше

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За 9 месяцев рост ВВП РФ составил 4,2% - Росстат ВВП РФ за январь-сентябрь 2024 года увеличился на 4,2% к тому же периоду прошлого года, сообщил Росстат. Эти данные совпали с уточненными расчетами Минэкономразвития, которое после выхода данных Росстата за 3-й квартал улучшило свою оценку за 9 месяцев до 4,2% с... Эти данные совпали с уточненными расчетами Минэкономразвития, которое после выхода данных Росстата за 3-й квартал улучшило свою оценку за 9 месяцев до 4,2% с... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в октябре 2024 года перешли к снижению, сократившись на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1,4% в сентябре, на 4,9% в августе и на 25% в июле, сообщил Росстат. До этого цены производителей на бензин в РФ в июне росли... До этого цены производителей на бензин в РФ в июне росли... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в октябре в годовом выражении увеличился на 4,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,9%. Темпы роста показателя по сравнению с... читать дальше

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За период с 19 по 25 ноября 2024 года потребительские цены повысились на 0,36%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 12 по 18 ноября инфляция составила 0,37%. С начала ноября цены выросли на 1,15%, с начала года - на 7,8%. С начала ноября цены выросли на 1,15%, с начала года - на 7,8%. В... В... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов на 0,4%, завершил среду . Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,12% и составил 2491,88 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,12% и составил 2491,88 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,64% - до 726,78 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 1,64% - до 726,78 пункта. Европейские фондовые индикаторы... Европейские фондовые индикаторы... читать дальше

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Доходы населения США в октябре выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,4%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,4%, по... Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,3%, второго - на 0,4%, по... читать дальше

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Дефицит бюджета Грузии в 2025-2028 годах сохранится в пределах законодательно утвержденного уровня 3% ВВП ежегодно и составит в среднем 2,5% ВВП, сообщил кандидат в министры финансов Грузии Лаша Хуцишвили (ранее занимал пост главы Минфина, правительство Грузии ушло в отставку... читать дальше

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